Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Петербург

Транспортная группа Fesco переориентировала интермодальные контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург. Новый сквозной маршрут предусматривает железнодорожную доставку грузов из турецкой столицы до порта Гебзе, после чего контейнеры перевозят морским транспортом Fesco в Северную столицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Fesco запустила интермодальный маршрут из Анкары в Санкт-Петербург

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Fesco запустила интермодальный маршрут из Анкары в Санкт-Петербург

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Первая партия объемом 40 TEU отправилась из Анкары 19 сентября. После прибытия в Гебзе контейнеры погрузили на судно группы, следующее в Санкт-Петербург. Расчетное время всей перевозки составляет около 20 дней.

После обработки в петербургском порту Fesco может организовать доставку турецких грузов в другие регионы России по собственной автомобильной и железнодорожной маршрутной сети.

Маршрут также работает в обратном направлении — для перевозки российской экспортной продукции в центральные районы Турции. Кроме того, Fesco готова организовать автомобильную доставку грузов из Анкары до складов получателей в регионе Центральная Анатолия.

Матвей Николаев