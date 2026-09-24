Врио зампреда правительства Дагестана назначен Альберт Хасауов

Альберт Хасауов назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал врио главы республики Федор Щукин.

Ранее господин Хасауов работал на руководящих должностях в правоохранительных органах.

Назначение произошло на фоне формирования новой структуры руководства Дагестана. 23 сентября президент Владимир Путин внес в Народное собрание республики три кандидатуры для избрания главы региона: врио главы Дагестана Федора Щукина, заместителя председателя Народного собрания Камиля Давдиева и руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Самира Абдулхаликова.

Народное собрание Дагестана должно избрать главу республики на заседании 15 октября.

Наталья Белоштейн