Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики

Президент России Владимир Путин представил Народному Собранию Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. В список вошли врио главы региона Федор Щукин, заместитель председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Самир Абдулхаликов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Выборы главы Дагестана состоятся на сессии Народного Собрания республики 15 октября.

Согласно представленной информации, депутаты парламента рассмотрят кандидатуры и определят главу региона в ходе заседания.

Наталья Белоштейн