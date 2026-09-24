Власти Калининградской области ожидают падения турпотока на 6–7%

Туристический поток в Калининградскую область по итогам 2026 года может сократиться на 6–7% по сравнению с прошлым годом. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил 24 сентября на брифинге для СМИ в рамках Балтийского туристического форума в Светлогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турпоток в Калининградскую область по итогам года может снизиться на 6–7%

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Турпоток в Калининградскую область по итогам года может снизиться на 6–7%

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По словам министра, снижение связано в том числе с сокращением пассажиропотока через аэропорт и на железнодорожном транспорте. Пассажиропоток в аэропорту уменьшился на 5,7%.

«Сейчас по прогнозу до конца года с той тенденцией, которая есть, мы думаем, где-то 6-7%. Потому что падение по аэропорту 5,7%, по пассажиропотоку небольшое есть снижение и по ЖД. Поэтому мы совокупно где-то по году оцениваем 6-7% возможное падение»,— сообщил господин Ермак.

При этом министр не исключил, что до конца года может произойти дополнительный всплеск туристического потока, который повлияет на итоговые показатели.

Ранее власти Калининградской области рассчитывали, что по итогам 2026 года турпоток в регион вырастет на 5%.

Матвей Николаев