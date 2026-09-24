Без прав, ОСАГО и номера: в Сортавале водитель мопеда устроил серию нарушений за день

В Сортавале 19-летний водитель мопеда за один день совершил серию нарушений ПДД, в том числе трижды проехал на запрещающий сигнал светофора. Сортавальский городской суд рассмотрел 14 его жалоб на постановления ГИБДД и оставил их без удовлетворения.

Как установил суд, молодой человек ездил без государственного регистрационного знака, не имея водительских прав и полиса ОСАГО. Во время движения он также неоднократно не подавал сигналы поворота перед перестроением.

Кроме того, водитель трижды проехал на красный сигнал светофора и не выполнил требование инспектора остановиться, переданное через громкоговоритель патрульного автомобиля.

За нарушения начальник ОГИБДД ОМВД России «Сортавальское» назначил водителю административные штрафы. Он обжаловал постановления в суде, однако все решения ГИБДД оставлены без изменений.

Решения суда пока не вступили в законную силу.

Карина Дроздецкая