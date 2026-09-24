В Рыбинске снесут два новых многоквартирных дома

В Рыбинске снесут дома №29А и 29Б на улице Щепкина, введенные в эксплуатацию в начале 2010-х. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети главы города Дмитрия Рудакова Фото: соцсети главы города Дмитрия Рудакова

Дома №29А и 29Б на улице Щепкина были построены в 2012 году для расселения аварийного жилья. После ввода в эксплуатацию их признали непригодными для проживания и расселили за счет областного и городского бюджетов.

«Они изначально были построены под расселение аварийного жилья с нарушениями. Поэтому за 10 лет сами стали аварийными»,— пояснил господин Рудаков.

Несколько лет дома стояли без жителей. Зимой этого года на одном из них под тяжестью снега обрушилась крыша. По сообщениям СМИ, в заброшенных домах играли дети, что создавало угрозу их жизни и здоровью.

«Сейчас строим по-другому. С уважением к людям. Пример — дом под расселение на Корнева, 111. Построили его из кирпича, с хорошей внутренней отделкой и эстетичным внешним видом»,— заявил Дмитрий Рудаков.

Мэр сообщил, что всего в Рыбинске планируются снести 31 аварийное и заброшенное здание. 18 из них демонтируют в 2026 году, остальные — в следующем.