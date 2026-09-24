Суд в Ростове продлил срок по заявлению кредитора на 342 млн рублей в деле «Форте Лоджистикс»

Арбитражный суд Ростовской области продлил срок оставления без движения заявления ООО «Форте Хоум ГМБХ» о включении в реестр кредиторов банкрота «Форте Лоджистикс ГМБХ» на 342 млн рублей, обязав заявителя представить доказательства уплаты госпошлины до 23 октября 2026 года.

Процедура банкротства в отношении ООО «Форте Лоджистикс ГМБХ» была инициирована банком в апреле 2026 года. В июле того же года введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Андрей Семеняков.

ООО «Форте Хоум ГМБХ», входящее в холдинг с бенефициаром Александром Денисовым, подало заявление о включении в реестр кредиторов на сумму 342 млн рублей. Документ был оставлен без движения в связи с отсутствием надлежащих подтверждений невозможности уплаты госпошлины. Суд указал, что заявитель не представил актуальные сведения об отсутствии денежных средств на счетах, и потребовал устранить этот недостаток в установленный срок.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», группа «Форте Хоум ГмбХ» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг (бенефициар — Александр Денисов). ООО «Форте Хоум ГМБХ» владеет долями квалифицированного большинства в ООО «Фотре Тулс ГМБХ», ООО «Форте климат ГМБХ» (оптовая торгвля бытовыми и электроприборами), ООО «БЦ Форте» (управление недвижимостью), ООО «Форте авто ГМБХ” (перевозки), ООО «Форте Лоджистикс» (склады). Все «дочки» находятся в процедуре наблюдения. В 2025 году материнская компания показала выручку в 26,82 млрд руб., зафиксировав при этом убыток по году на 5,6 млрд руб. Отдельно в группу компаний данного бенефициара входит ООО «Форте пром ГМБХ» и ООО «Форте пром стил ГМБХ» (производство радиаторов), волгоградское ООО «Форте ТПН ГМБХ» (производство стальных труб и профилей).

В июле 2026 года Арбитражный суд Ростовской области (АС РО) ввел процедуру наблюдения в отношении флагманской компании ростовского холдинга «Форте» — ООО «Форте Хоум ГМБХ». Он уже внес в третью очередь реестра 1 млрд руб. инициатора банкротства — «ББР Банка». Начали активно подавать аналогичные заявления и другие кредиторы. На данный момент суд принял к рассмотрению их требования почти на 26 млрд руб.

Согласно материалам дела, требования «ББР Банк» мотивированы неисполнением «Форте Хоум ГМБХ» обязательств по кредитному договору 2025 — в мае компания не смогла вернуть кредитной организации 1 млрд руб., ввиду чего банк обратился в суд.

Тат Гаспарян