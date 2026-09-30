Финансы без перегрузки

Сегодня численность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Санкт-Петербурге столице достигла примерно 388 тыс., а численность занятых превышает 2 млн человек — это 55% всех занятых в экономике города. В текущих экономических условиях для МСП особенно остро стоят вопросы залоговой базы и стоимости кредитов. Какие финансовые инструменты позволяют некрупному бизнесу сохранять инвестиционную активность — в обзоре Business Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через фонд можно получить поддержку по четырем направлениям: займы с залоговым обеспечением, займы без залога для обрабатывающих производств, займы без залога для предприятий легкой промышленности и дизайна, а также займы для автотранспорта и специальной техники для бизнеса

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Через фонд можно получить поддержку по четырем направлениям: займы с залоговым обеспечением, займы без залога для обрабатывающих производств, займы без залога для предприятий легкой промышленности и дизайна, а также займы для автотранспорта и специальной техники для бизнеса

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Система финансовой государственной поддержки петербургского бизнеса опирается на два профильных фонда. НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» предоставляет сфере МСП поручительства по кредитам, банковским гарантиям и лизингу, расширяя доступ компаний к заемным средствам. НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания Санкт-Петербурга» предоставляет предпринимателям льготные займы как с залоговым обеспечением, так и без него.

Поручительства по кредитам

Поручительства по кредитам — один из наиболее востребованных механизмов финансовой поддержки предпринимателей, которым не хватает собственной залоговой массы под кредит.

Многие перспективные компании, особенно на этапе стартапа или масштабирования, не могут предоставить банку имущество в залог на требуемую сумму. Фонд содействия кредитованию решает проблему нехватки собственного залогового обеспечения у предпринимателей, предоставляя поручительства по кредитам и банковским гарантиям до 50% от суммы собственных обязательств. Фонд является одной из немногих региональных гарантийных организаций, предоставляющих поручительство в размере до 100 млн рублей.

Организация сотрудничает с 44 банками, среди которых Сбербанк, ВТБ, банк ПСБ и другие крупнейшие банки страны, в том числе из числа системно значимых.

Основные преимущества обращения за поручительством в фонд — простота процедуры получения поддержки и скорость рассмотрения заявки. Для подачи заявления требуется один пакет документов, который формируется непосредственно банком. Срок рассмотрения заявки составляет не более 3–10 рабочих дней.

Требования к заемщикам при предоставлении поручительства стандартные: статус субъекта МСП, регистрация на территории Петербурга, отсутствие задолженности по налогам и прочим обязательным платежам свыше 50 тыс. рублей, хорошая платежная дисциплина по ранее взятым кредитам.

Кредит под «зонтом»

В конце 2025 года Фонд содействия кредитованию запустил программу «зонтичных» поручительств, которая существенно расширяет доступ МСП к кредитным ресурсам. По программе «зонтичных» поручительств малый и средний бизнес Петербурга уже привлек финансирование в размере более 1,3 млрд рублей.

«Зонтичный» механизм поручительств — это гарантия фонда банку, что обязательства предпринимателя по кредиту будут исполнены. Фонд подключается через электронный контур, без дополнительного сбора документов у заемщика. Банк оценивает кредитные риски с использованием собственной рейтинговой модели. Фонд может гарантировать до 50% суммы кредита. Максимальный размер поручительства составляет 20 млн рублей, при этом со стороны заемщика не требуется наличие залогового обеспечения. Преимущество программы заключается в том, что при подаче заявки принимается упрощенный пакет документов, а срок принятия решения составляет один день. Кредит под поручительство можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование кредита.

Микрозаймы для МСП

Другим важным инструментом поддержки являются программы Фонда микрофинансирования, позволяющие привлекать бизнесу до 5 млн рублей под от 3–12% годовых в зависимости от вида деятельности. Особенно популярны они оказались в период удорожания традиционных банковских кредитов в условиях рекордно высокого значения ключевой ставки Банка России.

Через фонд можно получить поддержку по четырем направлениям: займы с залоговым обеспечением, займы без залога для обрабатывающих производств, займы без залога для предприятий легкой промышленности и дизайна, а также займы для автотранспорта и специальной техники для бизнеса.

В рамках действующего в стране курса на технологический суверенитет летом 2026 года Фонд микрофинансирования запустил новую программу поддержки производственных и высокотехнологичных компаний. Теперь малые технологичные компании сферы МСП смогут привлечь до 20 млн рублей на текущие расходы и нужды производства. Кроме того, субъекты МСП сферы обрабатывающего и высокотехнологичного производств смогут привлечь до 30 млн рублей на покупку оборудования, а также до 50 млн рублей — на реализацию инвестиционных проектов.

В настоящее время в Фонде микрофинансирования сформирован портфель действующих займов общим объемом свыше 3,5 млрд рублей, а за все время работы предприниматели смогли получить льготные займы на сумму более 14,7 млрд рублей.

Упомянутые государственные фонды работают в составе инфраструктуры развития МСП «Мой бизнес» Санкт-Петербурга и реализуют программы поддержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Эффективность программ

Некоторые бизнес-проекты и предприятия МСП неоднократно пользуются государственными финансовыми мерами поддержки, что подтверждает их эффективность. Так, ТД «Завод промышленного оборудования», специализирующийся на выпуске гидравлического и пневматического силового оборудования, широко используемого в строительстве, сельском хозяйстве, авиации и медицине, дважды получал займы Фонда микрофинансирования. В 2020 году предприятие привлекло льготный беззалоговый заем на поддержку и возобновление деятельности в сложный период действия ковидных ограничений. В октябре 2025 года завод получил заем на покупку сырья и комплектующих для производства продукции.

Завод механической обработки «Интех» через Фонд содействия кредитованию привлек банковское финансирование на покупку промышленной недвижимости для организации производства. Завод выполняет работы по механической обработке изделий различных конфигураций, применяя методы фрезерования и токарной обработки. Предприятие проектирует и производит оборудование для горячей объемной штамповки, изготавливает запчасти для кузнечного оборудования, занимается механической обработкой металлических изделий на станках с ЧПУ, ремонтом и модернизацией штампов.

Компания «Фармамед» обращалась в городские фонды как за гарантийной, так и за микрофинансовой поддержкой. Полученные средства были направлены на обеспечение текущей деятельности, модернизацию производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Фармпредприятие специализируется на производстве готовых лекарственных средств, активных фармацевтических субстанций, а также ведет исследовательские работы в области синтеза лекарственных веществ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ (КППИТ) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР СИТОВ:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КППИТ Фото: КППИТ

— Городские фонды финансовой поддержки являются одними из крупнейших в России по объемам активов и размерам оказанной поддержки. Совокупный объем активов Фонда содействия кредитованию и Фонда микрофинансирования составляет свыше 13 млрд рублей. Все льготные финансовые инструменты — не просто поддержка бизнеса, а инвестиции в будущее города. Их задача — не только вернуть в экономику вложенные средства, но и создать ощутимый социальный эффект: новые рабочие места, современные производства, передовые технологии.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА АЛЕКСАНДРА ПИТКЯНЕН:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Фото: Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга

— За все время действия программы предоставления поручительств фонда было заключено около 7 тыс. договоров на общую сумму свыше 64 млрд рублей, что позволило предпринимателям Петербурга привлечь финансовые ресурсы в размере более 179 млрд рублей. Кроме того, по программе льготного финансирования предприниматели Петербурга получили более 5 тыс. льготных займов общую сумму 14,7 млрд рублей. Финансовая поддержка стала эффективным инструментом развития своего дела. За этими цифрами — реализация новых проектов, масштабирование производства, открытие дополнительных направлений.

Василиса Мотова