Регионы-соседи показали разные векторы

По итогам семи месяцев 2026 года индекс промышленного производства Петербурга вырос на 6,6%, в то время как в Ленобласти за тот же период обозначилось падение ИПП более чем на 10%. Корреспондент Guide Кирилл Орлов выяснял, какие отрасли и точки роста в двух регионах сегодня способны дать стимул для дальнейшего развития экономики Северо-Запада.

Константин Поздняков, советник ректора Российского государственного социального университета, отмечает, что петербургская экономика первое полугодие прошла с оборотом организаций свыше 17,7 трлн рублей, прибавив 7,7%. А по итогам семи месяцев цифра увеличилась уже до 20,6 трлн, рост составил 7,9%. «Экономику тянут вверх высокотехнологичные и импортозамещающие производства: выпуск лекарств за январь — май прибавил около 18,7%, а к середине лета темп подскочил и вовсе за 25%. Если говорить о реальных точках роста, то это машиностроение, судостроение и фармацевтика»,— говорит эксперт.

По его словам, заметно набирают обороты радиоэлектроника и производство беспилотников: на петербургские предприятия сейчас приходится больше 30% всего российского выпуска дронов.

«По судам ситуация похожая: около 40 кораблей и судов находятся в работе на разных стадиях. К 2030 году в городе рассчитывают закрепиться в лидерах фармотрасли. Есть и обратная сторона медали. Именно эти отрасли-локомотивы требуют больше всего денег от государства. Радиоэлектроника и беспилотники растут, но быстрой прибыли пока не дают, а с компонентной базой для импортозамещения работы непочатый край. Судостроению госпомощь понадобится еще долго — технологическая независимость быстро не строится»,— рассуждает господин Поздняков.

С Ленобластью картина принципиально другая — и не в лучшую сторону, отмечает он. «Спад там глубже, чем в среднем по стране. Производство прочих транспортных средств просело почти вдвое, металлургия упала более чем на 60%, машины и оборудование — более чем наполовину. Разница объяснима: петербургская промышленность плотно завязана на бюджетные деньги и гособоронзаказ, а область больше зависит от нефтепереработки, которая переживает не лучшие времена, да и структура гражданского машиностроения там слабее»,— сетует эксперт.

Сергей Тронин, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ, указывает, что сальдированная прибыль крупных предприятий Ленобласти просела на 21,8%, однако общий инвестиционный портфель региона расширяется за счет новых соглашений на сотни миллиардов рублей.

Зато, указывают эксперты, у области есть незанятая ниша с явным потенциалом — туризм. Ставка делается на глэмпинги, промышленные экскурсии, деловой туризм формата MICE. «Еще один недооцененный резерв — цифровизация логистики. Область не первый год держит первое место в СЗФО по цифровой зрелости, только вот пользы от этого пока немного: доля грузоперевозок через полноценные цифровые платформы по стране едва достигает 3%, тогда как к 2030 году хотят выйти на 20–25%»,— говорит господин Поздняков.

Никита Малов, основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод», подсчитал, что с января 2022 года по июль 2026-го корзина петербуржца подорожала на 54,3%, страна дала 43,5%, Ленобласть — 42,9%. «Город стал дороже страны на 23% вместо прежних 15%, область же ушла ниже среднероссийского уровня. Быстрее всего цены росли там, где спрос упирается в предложение. Гостиница категории "две звезды" прибавила 127% против 50% по стране, хостел — 137% против 57%, экскурсионные туры по России — 114% против 42%. Деньги в гостеприимство приходят быстрее, чем строятся номера. Стагнация видна по обратному признаку: такси подорожало на 34% при 82% по стране, цемент на 60% при 87%, натяжной потолок на 36% при 71%. Точка роста региона там, где цена бежит впереди страны, и в Петербурге это гостиничный номер»,— приводит свои аргументы эксперт.

Никита Стальберг, генеральный директор группы компаний «Газстройтех», считает, что на Северо-Западе есть два перспективных направления развития. «Первое — локализация производства высокотехнологичного промышленного оборудования и компонентов. Потребность в отечественных системах автоматизации, контроллерах, датчиках, специализированном программном обеспечении и других технологических решениях остается высокой. У Северо-Запада есть серьезная промышленная, инженерная и научная база, позволяющая развивать полноценные производственные цепочки — от разработки до серийного выпуска и последующего сервисного обслуживания оборудования»,— говорит он.

Второе — технологическая и экологическая модернизация действующих промышленных объектов. «Здесь ESG-повестка постепенно переходит из области деклараций в область экономики проекта. Для промышленного заказчика энергоэффективность, снижение ресурсоемкости, рациональное использование материалов, сокращение воздействия на окружающую среду и увеличение жизненного цикла объекта — это уже не только вопрос экологической ответственности, но и возможность снижать эксплуатационные затраты и повышать эффективность производства»,— рассуждает господин Стальберг.

Особое направление

Важным направлением развития в Санкт-Петербурге и Ленобласти остается IT-отрасль. «Это уже давно не просто второй IT-центр после Москвы, а город, формирующий практически пятую часть всей российской IT-отрасли. Согласно данным городского комитета по промышленной политике, на Северную столицу приходится около 20% всего IT-сектора страны. Кроме того, за три года количество IT-компаний увеличилось на 16%. Средняя зарплата в IT-отрасли в полтора раза выше средней зарплаты по городу, что делает Санкт-Петербург одним из самых привлекательных рынков труда для айтишников в России»,— говорит Алексей Овсянников, ментор стартап-акселератора Alchemist Accelerator.

По его мнению, важно и то, за счет чего можно расти дальше. «Первый и самый очевидный резерв — это беспилотные автономные городские системы. Не первый год тестируются беспилотные трамваи и грузовики. В 2026 году запланировано открытие второго центра компетенций в области беспилотных технологий. В целом гражданский рынок беспилотных авиационных систем в России активно развивается. Второе направление — искусственный интеллект как самостоятельная отрасль, а не просто часть какого-либо продукта. В этой сфере Санкт-Петербург позиционирует себя как площадку для демонстрации достижений. В первую очередь, это касается прикладных направлений, таких как использование ИИ в промышленности, медицине и государственных сервисах. В городе есть исторически сильная база высших учебных заведений и исследовательских центров. Все это может обеспечить Петербургу реализацию имеющегося потенциала»,— подчеркивает господин Овсянников.

Впрочем, обращают внимание эксперты, существуют и определенные ограничения, прежде всего связанные с кадровым обеспечением. Если кадры не будут готовиться в достаточном количестве и с компетенциями, необходимыми бизнесу, дальнейший рост IT-отрасли в регионе может замедлиться. «Конкуренция за специалистов активно растет. Санкт-Петербург, с одной стороны, остается привлекательным городом для переезда, в том числе для IT-специалистов. С другой — нехватка квалифицированных кадров может привести к дальнейшему росту зарплат, что не всегда выгодно для бизнеса. В свою очередь, это может стимулировать компании переносить часть деятельности в другие регионы, если кадровый дефицит станет особенно острым. Поэтому развитию системы подготовки специалистов и обеспечению рынка необходимыми кадрами также важно уделять особое внимание»,— предостерегает господин Овсянников.

Ставка на малое

Денис Медведев, управляющий партнер компании «МТК Консалтинг», добавляет: «Одну из точек роста Петербурга я вижу в малых технологических компаниях (МТК), потому что с 2025 по 2030 год город обнулил для них свою часть налога на прибыль. Остаются федеральные 8% вместо 25%, это самая низкая ставка для МТК в России, хотя про эту меру поддержки мало кто слышал»,— говорит эксперт. МТК — это компания с выручкой до 4 млрд рублей, которая хотя бы частично зарабатывает на своей интеллектуальной собственности, работает по одному из приоритетных направлений из перечня правительства и внесена в реестр МТК.

«Статус МТК, который можно получить через экспертизу, открывает доступ к льготным кредитам, грантам Фонда содействия инновациям, микрогрантам "Сколково", возмещению затрат на размещение акций и ускоренной регистрации патентов, но в Петербурге он ценен уже сам по себе. Льгота адресная: ее получит МТК не старше пяти лет из обрабатывающих производств, инженерного проектирования или научных разработок, если эти виды деятельности дают не меньше 70% дохода и средняя зарплата не ниже петербургской минимальной. Заводу или инженерному бюро в статусе МТК петербургская льгота оставляет 17 рублей с каждых 100 рублей прибыли»,— приводит данные эксперт. Эти «сэкономленные» на налогах деньги бизнес может направлять как на дивиденды, так и на развитие, говорит господин Медведев.

При этом Наталья Кучковская, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ, к перспективным нишам относит малоэтажное деревянное домостроение как способ спасения лесной отрасли, портовую инфраструктуру Арктической зоны, экологический и внутренний туризм. По ее словам, стагнация наблюдается в традиционной металлургии (–66% прибыли) и секторе коммерческой недвижимости.

«Если подытожить, то опорой Северо-Запада сейчас остаются оборонное машиностроение, судостроение и фармацевтика Петербурга. А туризм с цифровой логистикой в Ленобласти — это скорее задел на будущее, чем реальный вклад в цифры сегодня. Откровенно в области проседают гражданское машиностроение и металлургия — там спад оказался заметно сильнее общероссийского»,— полагает господин Поздняков.

«В целом дальнейший рост экономики Северо-Запада, на мой взгляд, будет происходить на стыке промышленности, строительства и технологий. Конкурентоспособность все меньше определяется только объемом доступных ресурсов и все больше — качеством инженерной экспертизы, производительностью, уровнем автоматизации и способностью создавать инфраструктуру, эффективную не только на этапе строительства, но и на протяжении всего жизненного цикла объекта»,— заключает господин Стальберг.