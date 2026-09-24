Погрузка железной руды на Октябрьской железной дороге выросла на 3%

Октябрьская железная дорога за январь-август 2026 года перевезла 16,3 млн тонн железной руды, что на 3% больше показателя за тот же период прошлого года. Об этом говорится в официальном канале магистрали.

Рост погрузки в ОЖД связывают с увеличением добычи железорудного концентрата на карьере Комсомольский Оленегорского ГОКа, а также устойчивым спросом металлургических предприятий на сырье, поставляемое горнодобывающими компаниями Мурманской области и Карелии.

Наибольший объем обеспечила станция Оленегорск в Мурманской области. За восемь месяцев с нее отправили 6,3 млн тонн железной руды — на 24,5% больше, чем годом ранее.

Основными регионами назначения грузов со станции стали Вологодская и Мурманская области.

Карина Дроздецкая