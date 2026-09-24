Бензин АИ-95 в Ярославской области подорожал до 70,21 рублей за литр

В Ярославской области по состоянию на 21 сентября средняя потребительская цена литра бензина марки АИ-95 составила 70,21 руб., что на 2,25 руб. больше, чем неделей ранее. Данные опубликовал Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Помимо АИ-95, в период с 14 по 21 сентября подорожал бензин марки АИ-98 и выше: с 95,09 до 95,36 руб. При этом не изменились цены на АИ-92 и дизель, сохранившись на уровне 66,49 и 78,44 руб. за литр соответственно.

В целом по России средние потребительские цены на бензин выросли на 1 коп. — до 78,52 руб. за литр. В регионе средние цены на бензин составили 69,26 руб., рост за неделю составил 1,25 руб.

Алла Чижова