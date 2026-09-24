В VK WorkSpace появится единый ИИ-ассистент для работы с корпоративными данными

В VK WorkSpace появятся новые ИИ-функции, включая интеллектуальный поиск, автоматическую расшифровку видеоконференций и единый ИИ-ассистент. Кроме того, платформа получит поддержку протокола MCP (Model Context Protocol), который позволит подключать ИИ-агентов.

Доступ агентов к корпоративным данным и действиям будет регулироваться правами пользователей и политиками, установленными компанией.

Функция поиска в VK WorkSpace будет учитывать смысл запроса. Пользователю не потребуется помнить точное название документа, тему письма или формулировку сообщения: достаточно описать задачу или интересующую тему, после чего система сможет найти связанные материалы с учетом прав доступа.

В видеоконференциях появятся ИИ-сценарии для автоматической расшифровки встреч и подготовки конспектов. Система сможет фиксировать основные темы обсуждения, принятые решения и дальнейшие задачи.

На первом этапе ИИ-ассистент будет работать с доступной пользователю перепиской в Мессенджере VK WorkSpace. Он сможет анализировать смысл запроса, находить связанную информацию и формировать структурированный ответ со ссылками на исходные сообщения и чаты. Эта функция уже доступна в VK WorkSpace On-Premise, а в SaaS-версии ее запуск запланирован на октябрь.

В дальнейшем ИИ-ассистент сможет собирать и анализировать контекст из Почты, Диска и Календаря VK WorkSpace.

Матвей Николаев