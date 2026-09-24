Напавшего на пенсионера в Вологодской области медведя нашли мертвым

Медведя, который напал на 73-летнего жителя Вологодской области, нашли мертвым. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Щербаков.

Накануне стало известно о гибели мужчины в Усть-Кубинском округе. По предварительным данным Следственного комитета, 73-летний житель села Устье с 22 сентября находился на охоте в лесничестве в районе деревни Ивановское, где на него напал медведь. От полученных ранений мужчина скончался на месте, его тело обнаружили вечером 23 сентября во время поисков.

СК проводит процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая