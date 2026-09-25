Промышленность Ярославской области в августе выросла на 8,1%

В Ярославской области в августе 2026 года промышленное производство выросло на 8,1% по сравнению с августом 2025 года. При этом относительно июля показатель снизился на 6,4%. Данные опубликовал Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной вклад в динамику обеспечили обрабатывающие производства: за восемь месяцев их выпуск вырос на 9%, а в августе — на 7,2% в годовом выражении. В отдельных отраслях рост был значительно выше среднего. Производство электрического оборудования в августе выросло на 85,8% год к году, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 7%, мебели — на 22,1%. Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился в 22,6 раза. Производство нефтепродуктов сократилось на 21,3% год к году и на 26,5% к июлю.

Рост также зафиксирован в энергетике: обеспечение электроэнергией, газом и паром в августе увеличилось на 44,5% год к году. В то же время добыча полезных ископаемых сократилась на 16,7%, а производство пищевых продуктов — на 2,4%.

В январе—августе производство электрического оборудования выросло на 37,1%, резиновых и пластмассовых изделий — на 11,2%, мебели — на 18%. Выпуск лекарственных средств увеличился на 8,5%.

Алла Чижова