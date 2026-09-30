«Оскароносное путешествие» в «Гранд Отеле Европа»

В этот вечер в исторических интерьерах в стиле модерн развернется захватывающая история киномузыки — от пронзительного романтизма 1960-х во главе с «Моей прекрасной леди» до культовых композиций современности калибра «Скайфолл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа»

«Сезоны Оркестра» — фортепиано, две скрипки, альт и виолончель — исполнят коллекцию музыкальных шедевров, из фильмов, удостоенных премии «Оскар» и любви миллионов зрителей, а харизматичный конферансье станет проводником в удивительный мир звуковой летописи кино.

В программе выступления: утонченная Moon River из «Завтрака у Тиффани», величественная музыкальная тема из «Крестного отца», зажигательная «Хэллоу Долли!», драматичная композиция из «Списка Шиндлера», магический пролог из «Гарри Поттера», чувственный саундтрек к «Титанику», трогательная «Александра» из ленты «Москва слезам не верит». В этот вечер также прозвучит музыка из знаковых картин современности: «Интерстеллара» и «Оппенгеймера».

Гастрономическую палитру вечера, который стартует в 19:30, составит сет-меню из пяти перемен от шеф-повара отеля Дениса Соболева. В качестве холодной и горячей закусок сервируют карпаччо из копченого тунца с гребешком и утиная грудка с тыквенно-яблочным кремом. На горячее подадут угольную треску и подкопченное филе говядины «Прайм» с картофельно-сельдереевым мильфеем. Финальным аккордом станет «Шоколадная сфера» — трюфельный крем с коньяком и хрустящим пралине.

Полина Корнилова