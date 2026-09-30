Мода: несколько настроений октября

Октябрь — экватор сезона. Осень уверенно играет по своим правилам, привлекая под своим знамена глубокую цветовую палитру и многослойность. «Нам хотелось показать октябрь не как момент, когда приходится окончательно прятаться в теплую одежду, а как начало самого интересного периода для стилизации. Именно осенью можно одновременно работать с архитектурой силуэта, многослойностью, глубоким цветом и контрастом фактур. Поэтому в новом дропе классические вещи соседствуют с кожей, денимом и более расслабленными формами»,— комментирует концепцию дропа Екатерина Коновалова, главный дизайнер 4FORMS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 4FORMS Фото: 4FORMS

Основу коллекции составляет деловой гардероб: жакеты с подчеркнутой линией талии, свободные брюки и глубокие оттенки шоколада создают образ, который одинаково органично существует и днем, и вечером. Особое внимание уделено деталям: акцентным пуговицам, ремням, высоким сапогам. Именно аксессуары позволяют классическим вещам звучать современно и менять настроение комплекта без полной смены гардероба.

Стилеобразующая фактура октября — кожа. В коллекции она работает не как агрессивный стилистический прием, а как современная альтернатива привычным костюмным тканям. Особенно выразительно кожа раскрывается рядом с мягким трикотажем и женственными деталями. Контраст фактур делает даже монохромный образ сложнее: матовое и гладкое, мягкое и структурное существуют в одном комплекте.

Центральное место в палитре дропа занимает шоколадный — от темных насыщенных оттенков до более теплых коричневых тонов. Он появляется в костюмах, пальто и деталях и фактически выполняет роль новой осенней базы. Черный становится более фактурным и женственным: его раскрывают через кожу, кружево, приталенные силуэты и игру пропорций. Нетривиальный акцент — холодный голубой. Объемная укороченная куртка в сочетании с денимом становится намеренным нарушением классического городского кода и привносит в коллекцию настроение спортивного шика.

Главная идея дропа строится вокруг возможности меняться в течение одного дня. Бренд развивает идею гардероба, который не определяет женщину одной ролью, а вещи становятся инструментами, позволяющими выбирать собственное состояние здесь и сейчас.

Полина Корнилова