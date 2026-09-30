Doctor Babor Microbiomic: тандем науки и природы

Флагманский продукт серии — увлажняющий крем для сияния кожи. Активный увлажняющий комплекс повышает уровень влаги в коже до 72 часов, увлажняющие экстракты свеклы и полисахариды наполняют кожу и разглаживают ее поверхностную текстуру. Светорассеивающие пигменты обеспечивают эффект сияния, а постбиотические ферменты укрепляют кожный барьер, предотвращают потерю влаги и восстанавливают естественный баланс микрофлоры кожи.

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Дополняют картину увлажняющая сыворотка для сияния кожи со светоотражающими частицами, обновляющая ночная маска с натуральным яблочным пектином, постбиотическими ферментами и омега-липидами из растительных масел и дневной тонирующий крем в двух оттенках с защитой от УФ-лучей.

Полина Корнилова