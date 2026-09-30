Бутан: шкатулка с сюрпризом у подножья Гималаев

В визуальном смысле одна из визитных карточек Бутана — горы. Примечательно, что королевство может похвастаться не только величественными вершинами, но и уникальной экологической историей, сделавшей ее первопроходцем в стремлении к нулевым выбросам в атмосферу. Плодородные долины от тропических джунглей до высокогорных пастбищ щедро дарят миру свои дары — от сочных кокосов до ароматных манго и цитрусовых.

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Интересно, что свои успехи Бутан измеряет не в традиционных материальных показателях, а через индекс валового национального счастья. Его Величество Джигме Кхесар Намгьял Вангчук активно стремится превратить Бутан в современный экономический центр Южной Азии. Король Бутана выступил инициатором идеи перехода страны к парламентской демократии, он стал автором новаторской концепции «Валового национального счастья», ставшей краеугольным камнем бутанской идентичности.

Долина лекарственных растений

Страна Громового Дракона окутана мистикой и легендами, наполнена духовностью, и это делает ее идеальным местом для уникального отдыха. Бутан также известен как «Долина лекарственных растений». Страна покрыта лесами более чем на 72% и славится своим биологическим разнообразием. Эти леса являются домом для нескольких исчезающих видов флоры и фауны, в них обитает более 7000 видов растений, 165 видов млекопитающих и 700 видов птиц. Помимо впечатляющего биоразнообразия и природных ресурсов, Бутан имеет богатое культурное наследие, которое имеет свои национальные особенности, такие, например, как традиционная медицина. На сегодняшний день в Бутане известно более 600 лекарственных растений, не менее 300 из которых регулярно используются целителями страны для приготовления лекарств.

Бутан заслуженно считается одним из самых увлекательных мест в Азии. Это магнит для тех, кто ценит чистую природу, духовность и тысячелетнюю культуру. Расположенное среди вершин Гималаев, маленькое королевство исповедует философию глубокого внутреннего счастья. Для бутанцев счастье — это измеримый показатель: власти страны фокусируются не только на критериях экономического роста, но и на благополучии населения.

Символы страны

Среди символических мест выделяется Паро Таксанг, известный как знаменитое Тигровое гнездо — монастырь, цепляющийся за скалистую стену. Он расположен на высоте 700 метров над долиной Паро. Согласно буддийской традиции, именно здесь мастер Гуру Ринпоче летал на спине тигра, чтобы медитировать в пещере. Наводящим на размышления является Пунакха-дзонг, один из самых величественных монастырских комплексов, в месте слияния рек Фо Чху и Мо Чху: внушительный дворец-монастырь, выделяющийся своей традиционной архитектурой и исторической ролью, которую он сыграл в политической и религиозной жизни Бутана.

Столица Бутана, Тхимпху,— воплощение современного лица страны. Здесь можно увидеть Ташичхо-Дзонг, резиденцию правительства и религиозный центр, гигантского Будду Дорденму, статую высотой более 50 метров, которая доминирует над долиной, находясь на вершине холма. Здесь можно посетить интересные музеи: Музей народного наследия, посвященный традиционной сельской жизни и Музей почтового отделения Бутана, который рассказывает историю почтовой службы королевства. В окрестностях города не упустите возможность посетить Королевский заповедник Мотитанг-Такин, который своим необычным видом напоминает гибрид коровы и антилопы. Эта местность славится прекрасными видами: от перевала Дочула, на высоте более 3000 метров над уровнем моря, где 108 маленьких белых ступ выделяются на фоне ясного неба, до широкой ледниковой долине Фобджиха, окутанной горами, куда каждую зиму прилетают редкие черношейные журавли, которые считаются священными согласно местным традициям.

Буддизм, ремесла, фестивали

Бутан — идеальное место для любителей пеших прогулок: экотропы пересекают нетронутые леса, отдаленные деревни и незабываемые гималайские горы, с маршрутами, которые могут варьировать от простых ежедневных экскурсий до длинных переходов через горы. Поездка сюда позволяет погрузиться в духовное измерение гималайского буддизма: посещение храмов и монастырей, встречи с монахами и участие в медитациях — это опыт, который позволяет вам соприкоснуться с духовной культурой.

Ремесленное искусство занимает центральное место: в школе искусств и ремесел Зориг Чусум студенты изучают тринадцать традиционных искусств страны, от религиозной живописи до скульптуры, от деревообработки до ткачества.

Культурный календарь наполнен событиями, которые делают поездку неповторимой. Цечу — известные религиозные фестивали с танцами в масках и большими священными гобеленами. Наиболее значимые из них: Цечу в Пунакхе (с 27 февраля по 1 марта), Цечу в Паро (с 29 марта по 2 апреля), фестиваль Тарпалинг (3 марта) и Чортен Кора-Цечу (3 и 29 марта).

Рододендроны и черные журавли

С середины марта по май можно увидеть великолепное цветение рододендронов в восточных Гималаях с более мягкими температурами и чуть менее ясным небом, чем осенью. Апрель, май, октябрь и ноябрь хороши для пеших прогулок на малой высоте. Лето — период с июня до середины сентября — считается менее удачным сезоном для прогулок из-за осадков.

Октябрь обычно отличается приятной погодой, чистым небом, ознаменован оживленными фестивалями и отличными условиями для походов. Ноябрь и декабрь — лучшее время для наблюдения за черными журавлями в долине Фобджиха, которая служит этим птицам домом до марта. Лето идеально подходит для поиска альпийских полевых цветов, это сезон высокогорных полевых цветов, таких как редкий синий мак, это период летних фестивалей в менее посещаемых районах, таких как Долина Хаа.

Несмотря на то, что лето считается сезоном дождей, обычно осадки не соответствуют муссонам: это означает, что водопады и реки не выходят из своих берегов, страна покрыта пышным зеленым ландшафтом. Зима (период с ноября по февраль) также является хорошим временем для посещения большей части Бутана, за исключением высокогорных перевалов. Меньшее количество туристов и мягкий климат в долинах делают путешествие безмятежным, но рекомендуется снабдиться теплой одеждой. В крупных туристических долинах почти не бывает снегопадов, чистое зимнее небо делает это время очень популярным среди фотографов.

Кухня Бутана варьируется в зависимости от региона. В восточной части страны кухня имеет тенденцию быть более острой, в то время как в западной части она более деликатная. В южной части страны в целом она более пряная и ароматная, чем в других районах Бутана.

Как добраться

Авиакомпании Бутана Drukair и Bhutan Airlines расширили свои возможности полетов, обеспечив большую доступность в королевство прямыми или транзитными рейсами, соединяющими Индию, Сингапур, Таиланд, Непал и Бангладеш с международным аэропортом Паро в столице Тхимпху. В ближайшее время авиакомпания Bhutan Airlines будет выполнять рейсы в Паро из ОАЭ и Кувейта.

Марина Тимофеева