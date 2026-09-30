Не «Одиссеей» единой: фильмы, снятые в Греции

«Одиссея» Нолана в настоящем, блистательная «Mamma Mia!» в прошлом, заключительный сезон «Эмили в Париже» в будущем — Греция в качестве основной локации всегда в тренде. Эллада на экране — идеальный вариант как для каникул, так и для киновечера в любое время года. Кинокритик и автор Telegram-канала «Mamma Mia!» Ксения Балюк собрала неочевидные варианты фильмов, снятых в Греции: от дебюта страны в мировом кинематографе до провокационных хитов «странной» греческой новой волны.

«Мальчик на дельфине», 1957

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Бедная ныряльщица за губками Федра в исполнении 22-летней Софи Лорен находит на дне Эгейского моря древнюю статую мальчика, сидящего верхом на дельфине. Находка становится яблоком раздора между двумя мужчинами — честным археологом и беспринципным коллекционером, а Федра оказывается в центре морального выбора: продать сокровище или спасти его для истории. Главное, что запечатлел фильм,— это Греция на пороге своей славы, еще не знающая, что скоро сюда хлынут толпы туристов, а пока — тихая, подлинная и щедрая на красоту. Белые кубические дома, карабкающиеся по скалам, бирюзовая вода, в которой отражается солнце, и безмятежность, которая вот-вот будет нарушена…

Первый фильм, снятый в Греции крупной голливудской студией (20th Century Fox) для широкого американского проката, «открыл» страну для Голливуда как съемочную локацию и как место для массового туризма. «Мальчик на дельфине» навсегда изменил судьбу маленького греческого острова Идра и Греции в целом: Идра превратилась из рыбацкой деревушки в место паломничества голливудских звезд и их поклонников — на острове даже установили памятник, посвященный картине (проверено автором лично!).

«Девушка в черном», 1956

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За год до того, как Голливуд открыл для себя Идру, греческий режиссер Михалис Какояннис уже снимал на этом острове трагедию, которая принесла греческому кино мировую славу. Фильм получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм и был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В центре сюжета — облаченная в черное Марина, которую местное сообщество презирает из-за порочного прошлого ее матери. Женщина живет в изоляции, принимая на себя грехи чужой жизни, пока на остров не приезжают двое афинян. Один из них — писатель — влюбляется в Марину, что разжигает ненависть отвергнутого местного парня. Роковая развязка неизбежна.

Главную роль исполнила Элли Ламбети — актриса, которую называли «греческой Сарой Бернар» и сравнивали с Гретой Гарбо. В ее игре — вся тоска греческих героинь, обреченных на одиночество. Остров Идра здесь — тесная клетка, где каждый камень помнит чужой позор, где нет места тайнам и прощению. Какояннис снимает Грецию суровую, неореалистическую — с пронизывающим ветром, жарким солнцем и каменными стенами, которые сжимаются вокруг героини. Трагическая, величественная и неумолимая сила.

«Незнакомая дочь», 2021

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В своем режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол превращает греческий остров Спеце в лабиринт памяти, где прошлое не отпускает ни на шаг. Оливия Колман играет Леду — профессора, которая приезжает в Грецию, чтобы насладиться одиночеством, поработать в удовольствие и отдохнуть от привычной жизни. Идиллия рушится, когда она сталкивается с молодой семьей — шумной, беспечной, с маленькой девочкой на руках. Этот образ пробуждает в ней давно похороненные воспоминания о собственном материнстве, о том, как она, молодая и амбициозная, разрывалась между наукой и детьми, и какой выбор в итоге сделала.

Греция в фильме — место, где иллюзия отпуска оборачивается жестокой ловушкой: островное спокойствие лишь подчеркивает внутренний хаос героини. Спеце предстает перед зрителем в утренних туманах и полуденном зное, с его узкими улочками, шумными пляжами и непроницаемой морской гладью. Но за внешней красотой скрывается тревога — чувство, что здесь, как в греческой трагедии, ничто не дается даром, а каждая встреча с прошлым требует расплаты.

«Маленькая Англия», 2013

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Греция 1930-х годов, остров Андрос. Мужчины уходят в море на годы, а женщины живут в их вечном ожидании. В центре истории — две сестры, чьи судьбы решает властная мать-вдова. Старшая любит бедного моряка, но мать выдает ее за богатого капитана. Однажды моряк возвращается на остров разбогатевшим и, к ужасу женщины, берет в жены ее младшую сестру. Так начинается многолетняя драма, где любовь, ревность и молчание живут под одной крышей, пока главная героиня случайно не обнаруживает правду о прошлом мужа и сестры.

Главное достоинство фильма — воздух. В «Маленькой Англии» Греция дышит, стонет, плачет и смеется вместе с героинями. Море здесь — божество, которое забирает мужчин и оставляет женщин на берегу с их тайнами. Андрос снят так, что чувствуется запах соли и оливковых рощ, слышен скрип половиц в старых особняках и бесконечный шум прибоя. Это Греция, где патриархальный уклад душит любовь, где долг оказывается тяжелее счастья, а женское терпение возведено в абсолют. Фильм получил шесть премий Греческой киноакадемии, «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля и номинацию на премию «Спутник».

«Клык», 2009

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Греция Йоргоса Лантимоса — это Греция наизнанку. Вместо открыточных пейзажей — глухой бетонный забор. Вместо солнца и моря — искусственный свет и бассейн, за которым ухаживают как за реликвией. Трое взрослых детей никогда не покидали родительского дома — это возможно только после того, как выпадет первый клык. Родители создали идеальную тоталитарную систему, где реальность подчинена их воле, но любая система дает трещину — когда в дом приходит женщина из внешнего мира, она приносит с собой запретные фильмы, новые слова и сомнения.

«Клык» получил главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар». Это один из ключевых фильмов греческой «странной волны» — движения, которое перевернуло представление о греческом кино. Здесь Греция предстает как метафора закрытого общества, где семейные узы превращаются в клетку, а свобода оказывается недостижимой иллюзией. Лантимос снимает анти-Грецию, лишенную солнца и моря: стерильные интерьеры, пластиковые поверхности, пугающая чистота. Ведь даже в самом красивом месте на земле можно построить ад, если запереть себя от мира.

«Жертва обстоятельств», 2025

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Современная Греция — это уже не рыбацкие деревушки и не тихие острова, а глянцевый курорт для богатых и знаменитых. Здесь, на роскошном благотворительном вечере, собираются сильные мира сего, чтобы спасать мир, не покидая зоны комфорта. Настоящая драма начинается, когда на мероприятие врываются вооруженные экоактивисты, чей план радикален и абсурден: чтобы предотвратить извержение вулкана, нужно принести в жертву трех богачей.

«Жертва обстоятельств» показывает ту Грецию, которую мы знаем сегодня: страну, где античные руины соседствуют с пятизвездочными отелями и солнечные пляжи становятся декорацией для голливудского тщеславия. Это Греция-открытка, Греция-клише, которую эксплуатируют, не замечая ее подлинной души. Контраст между ослепительными видами и мрачным сюжетом создает горькую иронию, а звездный состав (Аня Тейлор-Джой, Крис Эванс, Сальма Хайек, Джон Малкович и Венсан Кассель) подчеркивает драму.