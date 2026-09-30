Гостеприимный Васильевский

Сегодня Васильевский остров активно застраивается жилыми объектами премиум-класса с выразительной и нетривиальной архитектурой, комфортной инфраструктурой и эксклюзивными пространствами для отдыха и работы.

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По мнению экспертов, успешность современных районов и кластеров во многом зависит от того, насколько удачно удается сохранить историю места и одновременно наполнить его жизнью, сделав не только удобным, но и интересным для людей. «К примеру, в рамках редевелопмента бывших промышленных территорий продолжает развиваться зона вокруг "Севкабель Порта": там расширяется событийная и сервисная инфраструктура»,— говорит Ирина Царькова, генеральный директор офиса Nikoliers в Санкт-Петербурге.

По ее словам, в будущем можно будет увидеть больше подобных проектов в рамках благоустройства внутригородских промзон. При этом драйверами дальнейшего роста сегмента выступают два фактора. «Во-первых, устойчивый спрос со стороны малого бизнеса, фрилансеров и стартапов на гибкие пространства. Во-вторых, растущая роль креативных кластеров в туристической повестке — они становятся неотъемлемой частью городских маршрутов, особенно в высокий сезон»,— комментирует эксперт.

История «Васьки»

Васильевский остров или, как по-свойски называют его местные жители, «Васька», когда-то замышлялся центром города: именно такую роль отводил ему Петр I, по замыслу которого остров должен был стать примером обустроенного городского пространства. После смерти Петра I эти замыслы в жизнь не воплотились, и последующие императоры всея Руси увидели в острове другое предназначение: здесь начали открываться крупные промышленные предприятия, район стал средоточием городской промышленности.

По сути, меняться он начал только в 2018 году, когда территория первого кабельного завода начала развиваться как культурно-гастрономический кластер «Севкабель Порт». Сегодня там проводятся концерты и выставки, работают ресторанные проекты. В 2019 году в новом виде открылся Василеостровский рынок: он стал называться гастрономическим пространством — первым фуд-холлом на рынках Петербурга — и тоже вобрал в себя десятки креативных кафе и ресторанов. В 2022 году рядом с «Севкабель Портом», также на бывшей промышленной территории, открылся культурный квартал «Брусницын».

Санкт-Петербург сегодня в целом активно развивается, и Васильевскому острову отведена собственная роль.

По мнению руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, дальнейшее развитие рынка общественных пространств города во многом связано с процессом обновления и модернизации территорий «серого пояса». Ирина Царькова также считает, что основной потенциал для развития сегмента сохраняется за счет редевелопмента бывших промышленных площадок, например, в Невском, Кировском и Василеостровском районах, а также адаптации исторических зданий под современные форматы.

Пространство Flex: с размахом на целый квартал

Сегодня Васильевский остров уже не воспринимается ни как промышленная зона, ни как спальный район: множество культурных мероприятий, концерты, презентации и постоянное открытие различных экспозиций и выставок, разнообразие ресторанных концепций постепенно превращают его в совершенно новый городской кластер, развивающийся как центр притяжения горожан и туристов.

Одним из наиболее перспективных и интересных проектов станет пространство Flex. Оно займет целый квартал, в котором когда-то располагался Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова. Проект развивает девелоперская компания Arsenal, которая приобрела этот объект в 2025 году.

Государственный оптический институт имени Вавилова имеет собственную историю. Он был основан в 1918 году академиком Рождественским, а здание на Кадетской линии построено в 1946–1952 годах на территории бывшей усадьбы Александра Меншикова. Этот объект по проекту знаменитого ленинградского архитектора Сергея Евдокимова выполнен в стиле сталинского ампира. В оформлении главного здания использованы лепные композиции, облицовка из мрамора, колонны. В 2019 году оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

Городской кластер

Ядром нового проекта — пространства Flex — станет многофункциональный городской кластер площадью более 10 тыс. кв. м, спроектированный архитекторами DA bureau.

«По сути, речь идет о редевелопменте целого квартала. Это важный прецедент для исторического центра, ведь в силу разных причин в центре Петербурга в основном реализуются точечные проекты. В рамках комплексного подхода мы сможем модернизировать инженерные сети, провести благоустройство и озеленение и выдержать весь проект в единой концепции, отсылаемой к прошлому института»,— говорит Арсений Лаптев, генеральный директор компании Arsenal.

Компания планирует вдохнуть новую жизнь в историческую территорию, превратив ее в современное пространство для отдыха, культуры, общения и работы.

«О преимуществах локации много распространяться не стоит — она говорит сама за себя: самое сердце Петербурга, эпицентр деловой, культурной, научной жизни города. Удобный выезд на Западный скоростной диаметр — это полчаса до аэропорта Пулково, а соседство с Невским проспектом позволяет за 20 минут добраться до Московского вокзала»,— добавляет генеральный директор.

Архитекторы проекта отмечают, что, разрабатывая планировку, они в первую очередь восстановили историческую связь двора с Большим проспектом Васильевского острова, от которого он был отрезан на протяжении долгого времени. «Сделав двор проходным, мы продлили Большой проспект от Кадетской до Биржевой линии и вернули городу утраченный около 100 лет назад пешеходный маршрут»,— обращают они внимание.

Новый бутик-отель на Биржевой линии

Главным центром притяжения культурной жизни нового кластера станет дизайнерский бутик-отель Flex на Биржевой линии. Предполагается, что целевой аудиторией отеля станет современная интеллектуальная элита, предприниматели, топ-менеджеры, представители креативных индустрий.

Каждый такой гость уникален, и проектировщики разработали для 110 номеров отеля около 40 индивидуальных решений. Номера категории комфорт небольшие, до 20 кв. м, стандартные — от 23 до 26 кв. м, полулюксы и люксы — от 27 и 40 кв. м соответственно, но даже внутри категорий они вариативны и разноплановы — чтобы гость мог возвращаться сюда и получать новый опыт.

Сложность работы с историческим зданием обернулась для архитекторов проекта возможностью: каждый номер обрел свое лицо. В одном из них ванная стоит прямо посреди комнаты, в другом — кровать развернута к окну, в третьем спроектирован анфиладный проход из гостиной через огромную ванную комнату с окнами в спальню с балконом.

Все номера оснащены бытовой техникой, смарт-ТВ, капсульной кофемашиной, чайной станцией и мини-баром, а для комфортного сна предусмотрены меню подушек, сладкие комплименты, вечерняя сервировка травяного чая.

Для жизни, работы и творчества

В самом бутик-отеле будут открыты ресторан для завтраков, который обеспечит круглосуточное обслуживание номеров, и конференц-зал вместимостью до десяти человек, а во дворе — флагманский ресторан, предполагающий авторскую кухню для особенных вечеров; традиционная итальянская кондитерская-патиссерия со свежим кофе, выпечкой и десертами; фокаччерия с разными видами фокаччи, пиццей из печи и итальянскими закусками; а также два бара — винный и секретный, с коктейльной картой.

Культурной особенностью отеля станет открытый амфитеатр, расположенный в окружении зелени: здесь планируется проведение камерных концертов, театральных постановок, литературных чтений и других мероприятий. Проект предусматривает поддержку молодых художников и архитекторов: их работы будут представлены на территории отеля.

После сдачи проекта бутик-отелем будет руководить управляющая компания девелопера.

Инсайдеры пророчат Flex статус must visit — «места, где нужно обязательно побывать» — как для местных, так и для туристов. Таким образом, Васильевский остров сделает еще один шаг к идеалу Петра I — станет пусть и не центром города, но центром его культурной и общественной жизни.

Светлана Куликова