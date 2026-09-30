«Пластическая хирургия: на первом плане естественность результата и комплексный подход»

Гармония, а не шаблон. Естественность, а не чужой идеал. Современные пациенты ждут от эстетической медицины решений, которые раскроют их индивидуальность. Важен информированный выбор, индивидуальный подход и, конечно, доверие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «АБИА» Фото: «АБИА»

Как эволюционирует рынок пластической хирургии? С чем связаны изменения?

На мой взгляд, главное изменение связано с самим пациентом. Он становится более информированным и требовательным. Пациент приходит на консультацию уже с определенным багажом знаний: изучает методики, сравнивает хирургов, смотрит результаты операций, читает отзывы, задает конкретные вопросы. Это меняет отношения между врачом и пациентом. Задача хирурга уже не ограничивается тем, чтобы предложить операцию. Необходимо объяснить, почему именно эта операция нужна конкретному человеку, какого результата можно ожидать, какие существуют ограничения и какие риски необходимо учитывать. Меняется и сама мотивация. Пластическая хирургия все реже воспринимается как способ радикально изменить внешность. Для многих это инструмент управления качеством жизни, собственным старением и отношением к себе. Поэтому в ближайшие годы рынок будет определять уже не столько вопрос «что нового может сделать хирург?», сколько «что действительно нужно конкретному пациенту?». На первый план выходят естественность результата, безопасность, персонализация и комплексный подход.

Естественность сегодня — главный тренд. Это временная мода или новая философия пластической хирургии?

Я бы сказал, что это уже не мода, а изменение самой философии. Один из главных трендов последних лет — отказ от очевидных признаков пластической операции. Пациенты хотят выглядеть не «сделанными», а отдохнувшими, гармоничными и более молодыми. Хороший результат сегодня — не тот, который сразу бросается в глаза, а тот, который воспринимается как естественная особенность внешности человека. При этом естественность совершенно не означает отказ от выраженного эффекта. Пациент по-прежнему хочет видеть изменения, но они должны соответствовать его возрасту, анатомии, образу жизни и индивидуальным пропорциям. Именно поэтому универсальные решения будут постепенно уступать место индивидуальному планированию.

Почему инфраструктура клиники будет становиться одним из ее главных конкурентных преимуществ?

Пациенту уже недостаточно просто красивого результата. Ему важно понимать, насколько безопасно пройдет весь путь — от подготовки к операции до восстановления. Все большее значение приобретает не отдельная технология, а инфраструктура клиники: возможности диагностики, работа анестезиологической службы, оснащение операционных, послеоперационное наблюдение, наличие специалистов разных профилей. Пластическая хирургия постепенно становится частью большой медицинской системы. И это очень важный сдвиг. Чем сложнее пациент, тем меньше работает принцип «операция сама по себе». Необходимо комплексно оценить состояние здоровья, выявить потенциальные риски и при необходимости подключить специалистов других направлений.

Можно ли говорить о том, что пациенты будут чаще выбирать комплексные решения вместо одной конкретной операции?

Да, этот тренд уже заметен. Пациент приходит с конкретным запросом — например, изменить форму живота или убрать избыток кожи после снижения веса. Но во время консультации становится понятно, что эстетическая задача шире одной зоны. Современный хирург рассматривает лицо и тело не как набор отдельных частей, а как единую систему. При этом комплексный подход совершенно не означает стремление сделать как можно больше операций одновременно. Наоборот, грамотное планирование предполагает ответ на вопросы: какие изменения действительно необходимы, что можно выполнить одномоментно, а какие вмешательства лучше разделить по времени.

Какую роль в этом будут играть технологии и искусственный интеллект?

Технологии активно развиваются: искусственный интеллект, цифровое моделирование, современные методы визуализации, новые хирургические технологии. Однако важно понимать, что они не отменяют клинического мышления хирурга. Цифровая модель может помочь врачу и пациенту лучше обсудить предполагаемый результат, визуализировать возможные изменения, но она не способна полностью учесть качество тканей, особенности заживления, состояние здоровья и множество других факторов. Поэтому я бы сформулировал так: будущее не за технологией вместо хирурга, а за технологией в руках хирурга.

Почему восстановление после операции становится отдельным фактором выбора?

Пациент сегодня хочет не просто хорошо выглядеть после операции. Ему важно понимать, когда он сможет вернуться к привычному образу жизни. Сокращение и оптимизация периода восстановления будут одними из важных направлений развития пластической хирургии. Здесь значение имеют не только хирургические методики, но и весь послеоперационный процесс: обезболивание, наблюдение, реабилитация, физиотерапия и грамотные рекомендации. При этом важно не создавать иллюзию, что современная операция происходит вообще без восстановления. Любое хирургическое вмешательство требует времени. Задача современной медицины — сделать этот период максимально прогнозируемым и комфортным, а не обещать его отсутствие.

Получается, привычные возрастные рамки для пластической хирургии тоже уходят в прошлое?

Да, возраст постепенно перестает быть главным критерием. Раньше существовало представление, что определенные операции делают «после 40», «после 50» или «только после родов». Сегодня мы в большей степени ориентируемся на анатомические особенности и реальные показания. Один человек в 45 лет может не нуждаться в хирургической коррекции, а другой уже в 35 лет иметь выраженные изменения тканей после беременности, значительного снижения веса или других факторов. Поэтому возраст останется важным фактором, но перестанет быть определяющим.

Можно ли сказать, что рынок будет постепенно уходить от моды на определенные операции и внешность определенного типа?

Думаю, да. Мода на определенные формы груди, губ или лица неизбежно меняется. Чем более зрелым становится рынок, тем меньше пациент хочет просто копировать конкретную внешность. На смену запросу «хочу как у…» приходит гораздо более интересный запрос: «хочу, чтобы мне подходило». Это принципиальное изменение. Оно заставляет хирурга работать не с трендом, а с человеком: с его пропорциями, мимикой, возрастом, образом жизни и ожиданиями. И именно персонализация, на мой взгляд, будет одним из главных направлений развития рынка.

Что в итоге станет главным активом клиники — технологии, специалисты или репутация?

Все это важно, но в конечном счете главным активом будет доверие. Сегодня пациент может за несколько минут сравнить десятки специалистов и клиник. Поэтому оборудование и технологии сами по себе уже не являются достаточным конкурентным преимуществом. Пациент хочет понимать, кому он доверяет свое здоровье и внешний вид. Будут выигрывать клиники, которые способны обеспечить прозрачный и понятный путь пациента: от первой консультации и диагностики до операции, наблюдения и реабилитации. Репутация врача, реальные результаты, открытая коммуникация, медицинская инфраструктура и способность честно говорить не только о возможностях, но и об ограничениях хирургии будут становиться все более значимыми.

В этом смысле будущее пластической хирургии я вижу не как гонку за количеством операций или самых новых технологий. Это будет рынок, где все большее значение имеют качество медицинского решения, индивидуальный подход и доверие между врачом и пациентом.

Беседовала Полина Корнилова