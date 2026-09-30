Аэропорт как место силы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАЛИНА СТОЛЯРОВА Фото: ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

Началось все, пожалуй, с того, что воздушные ворота городов начали становиться их архитектурными символами. Это логично: когда знакомство с городом начинается эффектно, путешественник буквально с первых шагов расположен к локации. Мировые столицы и мегаполисы завязали дружбу с лучшими архитектурными бюро, а результатом ее стали головокружительно впечатляющие хабы. Именно в этот момент аэропорты перестали быть объектом сугубо утилитарным. Очень скоро стало ясно: футуристичные пространства нуждаются в настолько же увлекательной начинке. И вот в игру вступили отельеры и рестораторы, спа- и бьюти-гуру, ландшафтные дизайнеры и галеристы, а также «идеальные шоумены» всех мастей.

Темой осеннего номера «Коммерсантъ Стиль Travel» стали аэропорты в их новом статусе мультифункциональных досуговых центров. Удивительным, почти парадоксальным образом аэропорт, при всем обилии формальных функций — от досмотра до паспортного контроля,— стал территорией свободы, где ты ненадолго и с удовольствием отдаешь себя во власть guilty pleasures, «тайных слабостей»: спонтанных покупок, игристого в неурочный час, десертов, которые ты обычно себе не разрешаешь, массажа ног, на который так часто не хватает времени. В аэропорту путешественник находится в некотором смысле «между прошлым и будущим» — точку отправления он уже покинул, а в место назначения еще не прибыл. И теперь это время «между» превратилось в пространство возможностей, а аэропорт — в территорию приятных приключений. В материале наш автор Екатерина Тропова исследует опыт Пномпеня и Гонконга, Петербурга и Стамбула. Под сводами воздушных гаваней прописались леса и водопады, райские сады и пальмы, сказочные персонажи и роботы, музеи и кинотеатры. В новой реальности аэропорт пересадки — самостоятельный фактор, влияющий на принятие решения при выборе авиакомпании.

В современном мире, где время по праву считается новой роскошью, место ожидания рейса стало пространством для вдохновения, восстановления сил, новых впечатлений, созерцания и выхода в ресурс. И в этом смысле девизом современного аэропорта вполне могло бы стать древнее латинское выражение carpe diem: лови мгновение, наслаждайся моментом!

Галина Столярова