Роботы для людей

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Пулково начинает полномасштабное тестирование беспилотной техники. Она будет применяться в работах на аэродроме: привезет багаж к самолету, покосит траву и уберет снег. Испытать технологии «в полях» позволил экспериментально-правовой режим — особый статус, который Пулково предоставило правительство Российской Федерации.

Тестирование беспилотного багажного тягача мы ведем более года, но раньше могли это делать только на специальной площадке. Теперь машина, способная перевозить до 3 тонн от багажной ленты до стоянки самолета и обратно и выбирать оптимальный маршрут, поможет сотрудникам аэропорта в обслуживании рейсов. Также на аэродром выйдут еще две беспилотные машины: снегоуборочная и для покоса травы. И обе на базе российских разработок.

Тестирование техники — это часть глобальной стратегии аэропорта, где автоматизация является основой развития. Но для чего она нужна? Мы используем новейшие технологии, чтобы сделать работу человека проще, интереснее и эффективнее.

Пассажирский аэропорт — это люди, путешествующие и помогающие создавать эти путешествия. Поэтому в Пулково роботизация и автоматизация идут рука об руку с заботой о персонале. Мы тестируем носимые устройства, которые позволяют отслеживать физическое состояние работника: пульс, признаки усталости, стресс. Так мы понимаем, как грамотно распределить нагрузку и предоставить достаточные периоды для восстановления. Кроме того, сотрудники ежегодно проходят бесплатный чекап и получают персонализированные витаминные комплексы для себя и своих семей.

ДНК даже самого передового и инновационного аэропорта — люди. И роботов мы внедряем для людей.

Леонид Сергеев: генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково)