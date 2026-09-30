Взлетная полоса для эмоций: как аэропорты становятся музеями и парками

Пару лет назад в социальных сетях завирусилась добрая и смешная шутка: аэропорт — единственное место на земле, где ты с макияжем, но в спортивных штанах в пять утра можешь запивать суши игристым и при этом совершенно никого не удивлять своим видом и поведением.

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За метким наблюдением лежит длинный и сложный путь, который люди и самолеты прошли навстречу друг другу. Романтика дальних странствий в XXI веке интересует не только авантюристов, но также бизнесменов, инженеров и сотрудников служб безопасности. В процессе взаимовыгодного сотрудничества они и создали современный аэропорт. Который, как однажды лаконично и грамотно отметил руководитель крупного российского хаба, «давно перестал быть просто местом для отправления из точки А в точку Б». Сегодня крупный аэропорт большого города — не только и не столько техническое сооружение, но отдельная концепция организации пространства и времени для миллиардов человек (в 2025 году услугами аэропортов воспользовались 9,8 млрд пассажиров).

Самый загруженный в мире хаб — Атланта — в 2026 году в пиковые летние даты планирует принимать до 370 тыс. пассажиров в сутки. Как если бы сегодня через него прошли все жители Якутска, а завтра — больше половины Сочи.

«Одинокая индивидуальность среди толпы»

Французский антрополог Марк Оже в 1992 году охарактеризовал аэропорт как «не-место» (non-lieux), где не накапливаются следы человеческой деятельности, а социальное взаимодействие сведено к минимуму. Вместо общности не-места порождают «одинокую индивидуальность» среди толпы. Личность пассажира подтверждается не социально, а инструментально — через паспорт и посадочный талон, необходимые лишь для перемещения и покупок. Движение жестко направляется архитектурой, а внутренние процессы скрыты от человека, который вынужден слепо доверять сложным технологическим системам.

Психологи называют состояние пассажиров в аэропорту лиминальным. Это время «между»: ты уже не там, откуда приехал, но еще не там, куда направляешься. Огромное количество людей приносит сюда самый широкий спектр эмоций: одни летят на свадьбу, другие на похороны, третьи в командировку. И само пространство добавляет новых ощущений.

Психолог Дэвид Р. Херст выделяет тревогу, связанную с ожиданием рейса, в отдельную категорию переживаний: «gate anxiety». С другой стороны, душу пассажира смущает странная свобода, вызванная временным выпадением из привычных социальных ролей.

«Из-за размытости времени и места аэропорты создают ощущение дезориентации,— объясняет психолог Стив Тейлор.— Мы определяем себя через время и место. Мы знаем, кто мы, в связи с нашими повседневными рутинами и знакомой средой. Без таких маркеров мы можем чувствовать себя потерянными».

Этот драматический психологизм за последние 30–40 лет в значительной степени повлиял на сами принципы строительства и эксплуатации аэропортов. Современные хабы заведомо создаются таким образом, чтобы снять тревогу пассажиров и превратить для них пребывание в аэропорту в небольшое приятное приключение, сделать терминал местом, куда хочется возвращаться, имеющим самостоятельную ценность.

Новая философия пространства: от функциональности к созерцанию

Современный аэропорт отказывается от отношения к пассажиру как к случайному прохожему, стараясь занять его и расположить к себе: дизайнерские инсталляции, игра естественного света, вертикальные оазисы и даже парк бабочек. И вот уже застрявший в авиационном лимбе пассажир не просто ждет рейса, а наблюдает за игрой теней на мраморе или падением капель в интерьерном водопаде.

Яркий пример — новый терминал аэропорта Техо в Пномпене, спроектированный Foster + Partners. Его волнообразная деревянная крыша, вдохновленная храмами Ангкор-Вата, поддерживается 36-метровыми структурными «деревьями», а реальные деревья поднимаются к сводам центрального проема.

Сингапурский Чанги выглядит как сказочный лес с 40-метровым крытым водопадом Rain Vortex. В тропическом саду аэропорта Хамад в Дохе высажено 25 тыс. растений, среди них более 300 деревьев. В аэропорту Сочи растет более 200 видов кустарников и деревьев, включая пальмы.

Аэропорт как сказка: игра вместо тревоги

Дизайнеры и идейные вдохновители стараются делать аэропорты такими, чтобы пассажир ощущал себя уже прибывшим в пункт назначения, пусть пока и промежуточный.

В хабе в Гонконге в 2026 году появился гигантский рыжий робот-кот «Момент для мурчания». Восьмиметровая инсталляция «дышит», шевелит лапами и хвостом, мурчит, а пассажиры могут взаимодействовать с ним через экран: например, «покормить» виртуальной едой и наблюдать за реакцией. Яркие, нестандартные визуальные точки притяжения помогают отвлечься и снижают тревожность.

«Для снижения градуса стресса мы используем общепринятый и понятный каждому символ добра — сказку. Так у нас появились инфоизба и Баба-яга в ступе, которую сотрудники между собой называют "малой авиацией". У этой инсталляции с удовольствием фотографируются и дети, и взрослые»,— рассказывает генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, Леонид Сергеев.

Аэропорт как искусство: выставки и музеи

В зоне международных вылетов аэропорта Стамбула работает настоящий музей «Сокровища Турции: Лики престола», где представлено 316 экспонатов, включая древнейшую скульптуру (8500 г. до н. э.) и Кадешский договор, считающийся первым мирным договором в истории. Большинство предметов — подлинные артефакты от доисторических времен до Османской империи.

Одну из крупнейших витражных инсталляций в мире — «Конкордия» работы сэра Брайана Кларка — открыли в 2025 году в международном аэропорту Бахрейна. Она состоит из 127 стеклянных панелей ручной работы, общий вес которых достигает 32 тонн, и превращает аэропорт в пространство высокой культуры.

Инчхон в Сеуле пошел еще дальше, открыв K-Culture Museum, где с помощью дополненной реальности и 3D-графики «оживают» сцены из истории династии Чосон.

В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ запустили социокультурный проект «сайнуу! тэнгэри» («Здравствуй, небо» — в переводе с бурятского). В зале ожидания — «воздушная» выставка каллиграфии: 21 полотно закреплено на девятиметровой высоте, создавая эффект парения. Роспись на стенах символизирует гостеприимство и объединяет образы авиации, природы и бурятских традиций.

В Пулково новые фотозоны и брендированные зоны ожидания создают студенты-дизайнеры. И тенденция трансформации аэропортов обретает при участии молодых специалистов будущее. А процесс регистрации сменяется процессом получения впечатлений.

Как новая среда меняет психологию пассажира

Новая среда трансформирует само лиминальное состояние. Из дезориентирующего оно становится вдохновляющим, аэропорт из источника стресса превращается в место восстановления.

«Очень важен бесшовный путь пассажира уже от парковки. Легкость путешествия особенно значима для туризма, когда отдых начинается с аэропорта, как театр — с гардероба,— говорит авиационный эксперт, вице-президент РСТ Дмитрий Горин.— Зонирование пространства, достаточное количество посадочных мест. Для транзитных пассажиров, которые находятся в аэропорту более 3–8 часов, нужны не только кафе и рестораны, но также разноплановые лаундж-зоны. Поэтому, например, банки делают персонализированные сервисы для своих клиентов».

Леонид Сергеев отмечает, что задача создания бесшовного пути еще недавно казалась футуристичной, но сегодня стала реальностью, в том числе и в российских хабах: биометрия убирает необходимость дополнительных контактов, время ожидания сокращается благодаря цифровизации процессов и использованию искусственного интеллекта. Оставаться человечным аэропорту помогают служба гостеприимства и агенты.

Синергия коммерции и психологии

Напрасно было бы полагать, что человеколюбие — единственный двигатель прогресса в аэропортовой отрасли. Тенденции, начало которым было положено в конце прошлого столетия, обретают устойчивость за счет того, что приносят прибыль. Неавиационные доходы (все, что не связано непосредственно с обслуживанием авиакомпаний и пассажиров), по данным Международного совета аэропортов (ACI World), составляют 37–40% заработка аэропортов. Уникумы вроде Дели умудряются получать и все 50%.

«А чем шире улыбка у пассажира, тем шире он раскрывает кошелек»,— иронизирует исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Поэтому первостепенная задача операторов современных аэропортов — минимизировать дискомфорт пассажиров, снять стресс от прохождения предполетных формальностей и позволить расслабленному человеку потратить в терминале как можно больше денег.

«Современный аэропорт — это система обработки багажа, над которой построен торгово-развлекательный центр,— образно объясняет эксперт.— С одной стороны у него парковка для машин, а с другой — для самолетов».

При современном уровне развития авиации удобство аэропорта может влиять даже на выбор пассажиром маршрута. И в России есть примеры, когда турист из Челябинска не поленится доехать до Екатеринбурга просто потому что ему нравится Кольцово. Что говорить о крупных хабах вроде Стамбула, Дубая или Абу-Даби, которые довольно прямо конкурируют между собой за транзитных пассажиров: кто сможет произвести лучший вау-эффект, у того больше съедят в ресторанах и купят в бутиках.

Это, пожалуй, один из тех примеров, когда бизнес и потребитель получают максимальную выгоду от взаимодействия и делают процесс созидательным: одним прибыль, другим — приятные впечатления вместо стресса.

Аэропорт остается точкой сосредоточения интенсивных эмоций от воссоединений, прощаний и случайных разговоров. Но становится местом. И ожидание из потерянных часов жизни трансформируется во время для рефлексии, созерцания и раздумий об искусстве.

Екатерина Тропова