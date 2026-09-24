В Рыбинске ввели режим ЧС из-за опасного состояния двух домов

В Рыбинске с 21 сентября введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с угрозой жизни и здоровью людей в двух домах — №151 на Волжской набережной и №11 на улице Моисеенко. Администрация города опубликовала соответствующие постановления на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В доме №11 на улице Моисеенко строительно-техническое обследование выявило опасное состояние крыши. Согласно заключению эксперта от 31 июля, состояние конструкции создает угрозу жизни и здоровью жителей. В постановлении указано, что зона чрезвычайной ситуации определена в границах земельного участка дома.

Администрация поручила обратиться в региональный Фонд капитального ремонта за финансированием ремонта кровли и чердачных перекрытий и обеспечить взаимодействие с фондом для проведения работ в возможно короткие сроки.

В доме №151 на Волжской набережной обследование несущих и ограждающих конструкций показало аварийное состояние одной из стен, которая может обрушиться. Ранее, в январе 2025 года, в этом доме уже произошло частичное обрушение стены. Тогда пострадавших не было, жильцам предложили помещения маневренного фонда.

Режим ЧС введен с 08:00 21 сентября и действует до особого распоряжения. Для ликвидации последствий привлечены силы и средства Рыбинского городского звена территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пояснили в городской администрации, в обоих домах режим ЧС ввели для ускорения реализации первоочередных противоаварийных мероприятий.

«По дому по адресу Волжская набережная №151 составлен план действий. Он включает в себя разработку сметной документации для организации первоочередных противоаварийных мер по предотвращению обрушения аварийной стены дома с последующим заключением договора на выполнение этих работ. Работы в доме по адресу Моисеенко, 11 будет выполнять Региональный фонд капитального ремонта. В адрес фонда были направлены соответствующие документы»,— прокомментировали в администрации.

Виктория Самко