Судебные приставы объявили в розыск несовершеннолетнюю жительницу Вологодской области

В Вологодской области судебные приставы объявили в розыск несовершеннолетнюю Софию Суворову из Кичменгского Городка. Информация появилась в официальном паблике регионального управления ФССП.

По данным приставов, семья увезла девочку в Ульяновскую область. Ее точное местонахождение сейчас неизвестно. В материалах розыска также говорится о возможном нахождении ребенка в окружении участников религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя».

В апреле Кичменгско-Городецкий районный суд ограничил в родительских правах мать и отчима девочки — Светлану и Вячеслава Суворовых, 1971 года рождения. Как установил суд, семья проживала в религиозной общине, где супруги называли себя «Инокиня Флавия» и «Отец Григорий». В суд обратилась старшая сестра Софии, 33-летняя жительница Московской области.

Суд установил, что условия жизни девочки представляли угрозу для ее здоровья и развития. София не посещала школу, не общалась со сверстниками и не получала необходимой медицинской помощи. Кроме того, был нарушен режим сна, отдыха и питания.

Согласно материалам дела, ребенок проживал в антисанитарных условиях, питался из общего котла и носил чужую одежду, не подходившую ей по размеру. Суд постановил передать девочку органам опеки, однако впоследствии семья увезла ее из региона.

Матвей Николаев