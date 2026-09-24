Двое заблудились в лесу под Приозерском, убегая от медведя

В Приозерском районе Ленинградской области спасатели нашли двух человек, которые накануне потерялись в лесу у поселка Коммунары. По словам пропавших, они отправились в чащу с территории турбазы и пытались уйти от медведя, сообщает 47news со ссылкой на информацию добровольцев «Экстремума».

Информация об исчезновении поступила в аварийно-спасательную службу вечером 23 сентября. Пропавших обнаружили утром 24 сентября и передали родственникам. В поисках участвовала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска, а также специалисты ПСО «Отклик».

По данным СМИ, за помощью первоначально обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что двое человек ушли в лес около 17:00. Позднее спасателям передали, что после встречи с медведем они вышли к болотистой местности и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно.

В августе 2025 года специалисты ПСО Приозерска уже отпугивали медведя от трех человек в районе поселка Моторное. Хищника отогнали звуковой ракетой, после чего спасатели вывели людей из леса.

Карина Дроздецкая