Ярославского экс-министра приговорили к 10 годам колонии за взятки и наркотики

Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева к 10 годам 2 месяцам исправительной колонии строгого режима за получение взятки и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Королев

Фото: Министерство цифрового развития ЯО Александр Королев

Фото: Министерство цифрового развития ЯО

Суд установил, что в 2024 году господин Королев, занимая должность министра, получил от гендиректора коммерческой организации 1,5 млн руб. Деньги передавались в качестве взятки за способствование заключению госконтрактов на поставку оборудования региональному министерству образования. Взяткодатель принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

В машине обвиняемого правоохранители обнаружили наркотики, которые предназначались для личного потребления. Александр Королев осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ. По приговору суда помимо лишения свободы осужденному назначен штраф в размере 4,5 млн руб. На 8 лет ему запретили занимать должности с осуществлением распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления. Приговор в силу не вступил.

Александр Королев занимал пост министра с января 2023 года по сентябрь 2024 года. На момент задержания (арестован в январе 2025 года) он покинул Ярославль и занимал пост директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».

Алла Чижова