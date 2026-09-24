В Ярославле в третьем квартале подешевели новостройки

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ярославля в третьем квартале 2026 года снизилась на 0,8%. В сентябре она составила 129,8 тыс. руб., при этом за год цена выросла на 11%, следует из исследования «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ярославль оказался одним из городов, где стоимость квадратного метра в июле — сентябре снизилась. При этом в среднем по 40 крупнейшим рынкам России цена новостроек за квартал, напротив, выросла на 1,3%, до 188,2 тыс. руб. за кв. м.

С марта на рынке новостроек «Циан» фиксирует ценовую стагнацию. По оценке аналитиков, на фоне слабого спроса застройщики сдерживают повышение цен, чаще предлагают скидки и проводят акции. В третьем квартале рост цен в целом по 40 рынкам ускорился относительно второго квартала — с 0,3% до 1,3%, однако остался ниже показателя третьего квартала 2025 года (+2,4%).