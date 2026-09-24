Для Сочи и Туапсе закупят новые автобусы на газомоторном топливе

В 2026 году автопарк Сочи и Туапсе пополнят новыми автобусами на газомоторном топливе. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» для Кубани закупят 144 транспортных средства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, вопросы сохранения экологии для Краснодарского края имеют особое значение, поэтому регион поэтапно обновляет общественный транспорт, работающий на экологически чистом топливе. Сейчас в 22 муниципалитетах края на маршрутах работают 1,1 тыс. таких автобусов.

Новые машины — отечественного производства, низкопольные, оснащены кондиционерами, системами безналичной оплаты, информационными табло и видеонаблюдением. Машины адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми. До конца 2026 года новый транспорт пополнит автопарк Сочи, Анапы и Туапсе, после приемки и техобслуживания автобусы выйдут на маршруты.

Губернатор отметил, что обновление парка повысит комфорт и безопасность перевозок, а также сократит интервалы движения на востребованных маршрутах. Параллельно в регионе развивают заправочную инфраструктуру: сейчас в крае работают более 40 газозаправочных станций, в том числе в Сочи. До конца 2026 года еще одну откроют в Тихорецке.

Алина Зорина