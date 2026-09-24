В Ярославле на фестивале «Ставров день» запустят проект о Железной слободе

27 сентября в Ярославле пройдет фестиваль православной культуры и городской истории «Ставров день». В рамках мероприятия в духовно-просветительском центре «Ставрос» официально дадут старт проекту «Ставрос. Кузница краеведов Железной слободы», сообщили организаторы. Об этом сообщается на официальной странице проекта в ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальная страница проекта в ВКонтакте Фото: официальная страница проекта в ВКонтакте

Фестиваль начнется с праздничной литургии в Крестовоздвиженском храме. С 12:00 в центре на улице Кооперативной, 2 будут работать площадки с лекциями, мастер-классами, экскурсией, маркетом и встречами. Завершит программу вечерняя часть. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Для экскурсии, которая запланирована на 17:00, необходима отдельная регистрация, число мест ограничено.

Проект «Ставрос. Кузница краеведов Железной слободы» рассчитан до мая 2027 года. Его участники будут заниматься архивными и полевыми исследованиями района, анализировать документы, брать интервью у старожилов и проводить фотофиксацию исторической среды. По итогам планируется подготовить научно-популярную книгу, выставку архивных документов и объемный макет исторического облика храмового комплекса.

Проект получил грант Фонда президентских грантов в размере 2,47 млн руб. при софинансировании 1,51 млн руб.; общая стоимость реализации заявлена в размере 3,97 млн руб.

Сам центр «Ставрос» работает при Крестовоздвиженском приходе и проводит лекции, концерты, экскурсии и мастер-классы. Ежегодный праздник приурочен к Воздвижению Креста Господня, которое отмечается 27 сентября.