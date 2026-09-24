Петербуржцы назвали главные требования к новым культурным площадкам

Петербуржцы в первую очередь ждут от новых культурных пространств бесплатных общественных зон и доступных цен на мероприятия. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ и агентства ORO, с которыми ознакомился «Ъ Северо-Запад»: такие требования назвали 68% и 62% респондентов соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 73% опрошенных оценили культурную инфраструктуру Петербурга как хорошую или отличную

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ 73% опрошенных оценили культурную инфраструктуру Петербурга как хорошую или отличную

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще 56% участников опроса считают важным сохранять при создании новых пространств исторические здания и фасады. 47% хотели бы видеть площадки, рассчитанные на людей разных возрастов, а 29% — места для проведения культурных мероприятий мирового уровня.

Всего 73% опрошенных оценили культурную инфраструктуру Петербурга как хорошую или отличную. Среди респондентов, которые не дали ей высшую оценку, 40% высказались за новые площадки для фестивалей и городских событий, 33% — за культурные кластеры, объединяющие концерты, выставки и лекции. Еще 27% считают необходимым расширять традиционную инфраструктуру — концертные залы и театральные площадки.

Опрос ВТБ и ORO провели в преддверии XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который пройдет с 24 по 26 сентября.

Карина Дроздецкая