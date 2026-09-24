До четверти месячной нормы осадков может выпасть в Петербурге 24 сентября

В Санкт-Петербурге 24 сентября в отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. На погоду города повлияет теплый сектор циклона, который смещается в сторону Псковской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха составит +16…+18 градусов

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ Температура воздуха составит +16…+18 градусов

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Небо будет затянуто плотными облаками, ожидаются дожди, местами сильные. Температура воздуха составит +16…+18 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В Ленинградской области температура поднимется до +13…+18 градусов, на востоке региона — до +22. В пятницу, 25 сентября, в Петербурге сохранятся кратковременные дожди. Ночью ожидается +11…+13 градусов, днем — +14…+16.

Карина Дроздецкая