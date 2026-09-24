В Ярославле усилят общественный транспорт после открытия «Спартаковца»

В Ярославле 24 сентября усилят работу общественного транспорта в вечернее время в связи с праздничными мероприятиями по случаю открытия обновленного стадиона «Спартаковец». Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Дополнительные рейсы будут выполняться от остановок «Улица Первомайская» и «Улица Комсомольская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Дополнительный транспорт будет работать преимущественно с 22:00 до 23:15. В расписание на это время включены автобусы №1, 2, 4, 8, 13, 33, 42, 49, 53, 56, 57, 66, 68, 71С, 76, 84С, 97С, 176 и 178, а также троллейбусы №4, 8 и 9 и электробус №50.

В частности, автобус №1 будет отправляться с остановки «Улица Первомайская» в сторону 5-го микрорайона в 22:00, 22:20, 22:40 и 23:00. Автобус №42 в сторону поселка Куйбышева — в 22:11, 22:23, 22:35, 22:48, 23:01 и 23:14.

На маршруте №76 от «Улицы Первомайской» предусмотрены отправления в 22:07, 22:27, 22:47 и 23:07, а от «Улицы Комсомольской» — в 22:05, 22:20, 22:35, 22:55 и 23:15.

Троллейбус №9 от «Улицы Первомайской» в сторону Ярославского шинного завода будет отправляться в 22:09, 22:26, 22:42, 23:00 и 23:15. Электробус №50 от «Улицы Комсомольской» в сторону 15-го микрорайона — в 22:18, 22:38 и 23:00.

Кроме того, с остановки «Торговый переулок» вечером будут отправляться троллейбусы №4 и №8, а также автобус №44.

Самко Виктория