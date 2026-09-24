В Ярославской области 24 сентября ожидаются порывы ветра до 17 м/с
Днем 24 сентября местами по Ярославской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12–17 м/с, сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на данные Ярославского ЦГМС.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В ведомстве предупредили о возможных повреждениях линий электропередачи и связи, нарушениях работы коммунальных систем и транспорта, обрушении аварийных крыш, рекламных конструкций и деревьев. Также не исключаются природные пожары и подтопление пониженных участков местности.
МЧС рекомендует убрать вещи с балконов и дворов, автомобили парковать вдали от деревьев и неустойчивых конструкций, а на улице избегать деревьев, мостов, эстакад и линий электропередачи. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.