В Ярославской области 24 сентября ожидаются порывы ветра до 17 м/с

Днем 24 сентября местами по Ярославской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12–17 м/с, сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на данные Ярославского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве предупредили о возможных повреждениях линий электропередачи и связи, нарушениях работы коммунальных систем и транспорта, обрушении аварийных крыш, рекламных конструкций и деревьев. Также не исключаются природные пожары и подтопление пониженных участков местности.

МЧС рекомендует убрать вещи с балконов и дворов, автомобили парковать вдали от деревьев и неустойчивых конструкций, а на улице избегать деревьев, мостов, эстакад и линий электропередачи. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Антон Голицын