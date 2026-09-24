В двух районах Петербурга с 25 сентября ограничат движение

В Санкт-Петербурге с 25 сентября введут ограничения движения на двух участках дорог в Выборгском и Калининском районах, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Ограничения связаны с ремонтными работами и реконструкцией инженерных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения вводятся в Выборгском и Калининском районах

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Ограничения вводятся в Выборгском и Калининском районах

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Выборгском районе 25 и 26 сентября ограничат движение по Домостроительной улице от Верхней улицы до проспекта Культуры. В эти же дни закроют проезд по 6-му Верхнему переулку в створе Домостроительной улицы.

В Калининском районе с 25 по 27 сентября ограничат движение по проспекту Науки от улицы Веденеева до улицы Обручевых. Для объезда водителям рекомендуют использовать аллею Академика Глушко, улицы Академика Константинова, Академика Байкова и Вавиловых, а также Гидротехников, Гжатскую улицу, Тихорецкий, Гражданский проспекты и проспект Науки. Подробнее о действующих и планируемых ограничениях движения можно узнать на карте ГАТИ.

Карина Дроздецкая