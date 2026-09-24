Петербургский метрополитен не нашел поставщика запчастей для эскалаторов на 41 млн

В Санкт-Петербурге ГУП «Петербургский метрополитен» признал несостоявшимся электронный аукцион на поставку механических запчастей для эскалаторов с начальной ценой 41 млн руб. Это следует из протокола закупочной комиссии. На конкурс поступила одна заявка, но ее отклонили из-за несоответствия требованиям документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На аукцион поступила только одна заявка. Комиссия признала ее не соответствующей требованиям аукционной документации и отклонила

Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ На аукцион поступила только одна заявка. Комиссия признала ее не соответствующей требованиям аукционной документации и отклонила

Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ

Закупку разместили 1 сентября, заявки принимались до 17 сентября. Поставщик должен был поставить пять видов деталей, в том числе настилы и корпуса основных бегунков для разных типов эскалаторов. Срок поставки определили в 60 календарных дней, авансирование не предусматривалось.

На аукцион поступила только одна заявка — ее зарегистрировали 15 сентября. Комиссия признала ее не соответствующей требованиям аукционной документации и отклонила. Конкретные причины отклонения в протоколе от 22 сентября не раскрываются.

В этом году предприятие уже проводило закупочные процедуры по механическим запчастям для эскалаторов. В апреле и мае метрополитен размещал уведомления о мониторинге цен на такие комплектующие. Кроме того, в городе запланированы капитальные ремонты ряда эскалаторов и вестибюлей: в частности, второй вестибюль «Площади Восстания» должен пройти комплексный капремонт с заменой эскалаторов в 2027–2028 годах.

Карина Дроздецкая