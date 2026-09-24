В нацпарке «Плещеево озеро» появились четыре новых лесопатрульных УАЗа

Национальный парк «Плещеево озеро» получил четыре автомобиля УАЗ, оснащенных для патрулирования и тушения лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальный парк «Плещеево озеро» Фото: Национальный парк «Плещеево озеро»

Речь идет о мобильных лесопатрульных комплексах на базе УАЗ «Пикап». Они предназначены для доставки пожарных расчетов и оборудования в труднодоступные места, оперативного реагирования на возгорания, а также круглогодичного противопожарного патрулирования. Машины оснащены пожарно-техническим вооружением. В парке рассчитывают, что новая техника позволит быстрее локализовать возможные пожары.

Техника приобретена за счет целевого финансирования Минприроды России. Площадь национального парка составляет 24,2 тыс. га, из которых 16,6 тыс. га приходится на земли лесного фонда.

Антон Голицын