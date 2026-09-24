Ростехнадзор выявил 17 нарушений на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Центральное управление Ростехнадзора в ходе плановой проверки ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» выявило 17 нарушений обязательных требований в области электроэнергетики. Об этом 21 сентября сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В частности, инспекторы обнаружили следы коррозии на металлоконструкциях, неисправность силового модуля сетевого насоса, катушки контактора рабочего ввода и клеммной колодки в кармане электродвигателя сетевого насоса котельной. Кроме того, не были обеспечены удобные и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла из-за запотевания стекла указателя.

По итогам проверки юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок и энергопотребляющих установок).

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ — совместный проект ТГК-2 и китайской государственной корпорации Huadian, введенный в эксплуатацию в 2017 году. Инвестиции в строительство составили $571 млн. Установленная электрическая мощность станции — 463,9 МВт.

Антон Голицын