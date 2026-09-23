Над акваторией Черного моря перехватили беспилотники

В течение дня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа над территориями нескольких регионов России и акваторией Черного моря. Беспилотники были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 мск, сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Помимо акватории Черного моря, беспилотники перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Башкортостан и Крымом.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников. Ограничения также распространяются на сведения о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Также в регионе запрещено публиковать данные о расположении военных, потенциально опасных и стратегически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрены административные штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик