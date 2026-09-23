В Сестрорецке «Почту России» обязали сохранить дачу Кана

В Санкт-Петербурге суд обязал АО «Почта России» в течение шести месяцев провести консервацию дачи промышленника Фридриха Кана в Сестрорецке, включая первоочередные противоаварийные работы, сообщили в пресс-службе КГИОП. Решение принято по иску ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца 2029 года собственник также должен провести ремонт и реставрацию здания

Фото: Пресс-служба КГИОП До конца 2029 года собственник также должен провести ремонт и реставрацию здания

Фото: Пресс-служба КГИОП

По охранному обязательству собственник здания на Малой Горской улице, 32 должен был завершить консервацию памятника деревянной архитектуры до конца 2025 года. Поскольку требования выполнены не были, КГИОП обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно охранному обязательству, до конца 2029 года собственник также должен провести ремонт и реставрацию здания, в том числе демонтировать несогласованное дополнительное оборудование.

Дача Фридриха Кана была построена в 1912 году. В 1921 году во время Кронштадтского мятежа здание использовалось красноармейцами как наблюдательный пункт. С 1950-х годов дача стала базой отдыха для почтовых работников.

Карина Дроздецкая