Maybach столкнулся с четырьмя машинами на съезде с КАД

В Ленинградской области вечером 23 сентября пять автомобилей столкнулись на съезде с КАД на Мурманское шоссе, сообщили в ГУ МВД по региону и Упрдор «Северо-Запад». Около 17:20 Maybach врезался в попутные автомобили, стоявшие в заторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительной причиной ДТП называют неисправность тормозов

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Предварительной причиной ДТП называют неисправность тормозов

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

После первого столкновения произошло еще несколько последовательных ударов. В результате аварии повреждения получили пять автомобилей. Пострадал один человек — восьмилетний ребенок. По предварительной информации, он получил легкие травмы.

Предварительной причиной ДТП называют неисправность тормозов. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Карина Дроздецкая