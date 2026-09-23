Maybach столкнулся с четырьмя машинами на съезде с КАД
В Ленинградской области вечером 23 сентября пять автомобилей столкнулись на съезде с КАД на Мурманское шоссе, сообщили в ГУ МВД по региону и Упрдор «Северо-Запад». Около 17:20 Maybach врезался в попутные автомобили, стоявшие в заторе.
Предварительной причиной ДТП называют неисправность тормозов
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
После первого столкновения произошло еще несколько последовательных ударов. В результате аварии повреждения получили пять автомобилей. Пострадал один человек — восьмилетний ребенок. По предварительной информации, он получил легкие травмы.
Предварительной причиной ДТП называют неисправность тормозов. Обстоятельства аварии устанавливаются.