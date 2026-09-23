Доходная часть бюджета Республики Коми на 2026 год выросла на 1,76%

Заместитель министра финансов Республики Коми Алексей Маегов представил законопроект с изменениями в бюджет региона на 2026–2028 годы. Согласно законопроекту, в 2026 году планируется увеличить общий объем источников финансирования на 1,3 миллиарда рублей, а общий объем расходов на 1,9 миллиарда рублей. Таким образом, учитывая планируемое увеличение налоговых и неналоговых поступлений на 599,5 миллиона рублей, общий прирост доходов составит 1,9 миллиарда рублей, что совпадает с увеличением расходов. Доходная часть бюджета Республики Коми на 2026 год выросла примерно на 1,76%.

По данным министерства финансов республики Коми, дополнительные поступления в бюджет позволят увеличить расходы на социальную поддержку жителей. Средства направят на социальные выплаты населению в размере 1 миллиарда рублей, на льготное лекарственное обеспечение 250,0 млн рублей и на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 614,1 млн рублей.

«Благодаря списанию части федеральных бюджетных кредитов ожидаемый к концу года объем государственного долга Республики Коми уменьшится на 3,5 млрд рублей по сравнению с изначально планировавшимся»,— заявил заместитель министра финансов Республики Коми Алексей Маегов.

С учетом предлагаемых изменений общий объем доходов бюджета Республики Коми на 2026 год составит 110,1 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют 93,7 миллиарда рублей или 85,1%, а безвозмездные поступления —16,4 миллиарда рублей или 14,9%. Общий объем расходов составит 126,5 миллиарда рублей.

Мария Одностеблец