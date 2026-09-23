В Петербурге обновят архитектурную подсветку Зимнего дворца

В Санкт-Петербурге начали первый этап работ по обновлению архитектурно-художественной подсветки Зимнего дворца, сообщили в пресс-центре Государственного Эрмитажа. Работы включают замену оборудования на фасадах здания, в том числе светильников, кабельных линий и щитов освещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Эрмитаже отмечают, что новая система должна обновить вечерний облик Главного музейного комплекса

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ В Эрмитаже отмечают, что новая система должна обновить вечерний облик Главного музейного комплекса

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Во время ремонта Эрмитаж частично или полностью может оставаться без вечерней подсветки. Также в арке Главных ворот установят новое освещение, а у Комендантского, Октябрьского, Салтыковского и Иорданского подъездов появятся новые фонари.

Первый этап работ не затронет подсветку Большого двора. Завершить его планируется в 2027 году. В Эрмитаже отмечают, что новая система должна обновить вечерний облик Главного музейного комплекса.

Нынешняя подсветка Зимнего дворца в основном сформировалась в 2003 году, а освещение северного фасада на набережной было создано в 1994 году. Новый проект освещения зданий Главного музейного комплекса — от Зимнего дворца до Эрмитажного театра — разработали и приняли в 2023 году.

Карина Дроздецкая