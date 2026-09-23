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В Калининграде возбудили дело о финансировании террористического сообщества

УФСБ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Калининграда, которого подозревают в содействии террористической деятельности, сообщили в пресс-службе управления. По версии следствия, мужчина финансировал террористическое сообщество, связанное с движением «Артподготовка» (признано в России террористической организацией, деятельность которой запрещена).

Максимальное наказание по статье, которую вменяют мужчине, составляет до 15 лет лишения свободы

Максимальное наказание по статье, которую вменяют мужчине, составляет до 15 лет лишения свободы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Максимальное наказание по статье, которую вменяют мужчине, составляет до 15 лет лишения свободы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело расследуется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая

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