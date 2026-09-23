В Калининграде возбудили дело о финансировании террористического сообщества

УФСБ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Калининграда, которого подозревают в содействии террористической деятельности, сообщили в пресс-службе управления. По версии следствия, мужчина финансировал террористическое сообщество, связанное с движением «Артподготовка» (признано в России террористической организацией, деятельность которой запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максимальное наказание по статье, которую вменяют мужчине, составляет до 15 лет лишения свободы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Максимальное наказание по статье, которую вменяют мужчине, составляет до 15 лет лишения свободы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело расследуется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая