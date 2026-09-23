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Начались работы в русловой части нового моста через Волгу

На строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле завершили устройство свай на транспортной развязке и эстакаде, начались работы в русле реки. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Строители приступили к русловой части моста, там, где переход пойдет непосредственно над Волгой. На левом берегу устанавливают шпунтовое ограждение в месте строительства будущих опор»,–– сообщил губернатор.

Также продолжается монтаж временного моста, который обеспечит доступ к строительной площадке. На береговой части смонтировано 296 свай для 14 опор. В районе Тормозного шоссе на правом берегу прокладывают временную объездную дорогу протяженностью 300 м. Она необходима на период замены коммуникаций и реконструкции участка шоссе. На дороге предусмотрены освещение и автобусная остановка. Открыть движение по ней планируется в октябре 2026 года.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новый мост протяженностью более 3 км соединит Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и должен разгрузить исторический центр города от транзитного транспорта.

Виктория Самко

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