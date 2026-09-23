РЖД начали испытания опытного участка высокоскоростной магистрали в Ленобласти

РЖД начали испытания первого опытного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Полигон длиной почти 1,5 тыс. м построили в Ленинградской области на перегоне Саблино — Тосно, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для проверки использовали поезда «Сапсан»

Фото: Пресс-служба РЖД Для проверки использовали поезда «Сапсан»

Фото: Пресс-служба РЖД

На участке смонтированы элементы верхнего строения пути, которые планируется использовать на ВСМ. Для их проверки применяют поезд «Сапсан», на который дополнительно установили 35 измерительных систем. Они фиксируют 43 показателя динамики поезда, в том числе параметры, по которым оценивается плавность хода.

На инфраструктуре полигона разместили более 1,5 тыс. датчиков. Результаты испытаний позволят проверить расчетные характеристики конструкций, отработать технологии их монтажа и эксплуатации и подготовить решения для применения на всей магистрали.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — строящаяся специализированная железнодорожная магистраль для высокоскоростного пассажирского движения. Ее протяженность составит около 679 км, а скорость движения поездов — до 350 км/ч. Планируемое время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит около 2-2,5 часа.

Карина Дроздецкая