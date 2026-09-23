Ярославна взяла два кредита по указанию мошенника

Жительница Ярославля 2008 года рождения перевела 134,5 тыс. руб. неизвестному, который предложил ей заработать на ставках в букмекерской конторе. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале августа девушка познакомилась в соцсети с молодым человеком, представившимся Виктором. Он предложил ей быстрый заработок в букмекерской конторе. Поверив ему, ярославна оформила два кредита и по указанию знакомого зашла на сайт через предоставленный им аккаунт.

После этого девушка перевела 134,5 тыс. руб. на баланс личного кабинета. Сразу после пополнения счета она потеряла доступ к аккаунту, а знакомый перестал выходить на связь.

Следователь ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Виктория Самко