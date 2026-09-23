Москвича приговорили к 16 годам колонии за наркопроизводство под Переславлем

Ярославский областной суд приговорил 50-летнего жителя Москвы к 16 годам колонии строгого режима по делу о незаконном производстве наркотиков под Переславлем-Залесским. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в 2025 году москвич и его сообщник купили земельный участок с хозпостройкой в ДНТ «Василевские дачи» и организовали в помещении нарколабораторию. За 10 месяцев они произвели около 45 кг наркотиков для последующего сбыта путем помещения их в «тайники».

В апреле этого года полицейские задержали москвича и его соучастника. Сотрудники УМВД обнаружили у задержанных запасы средств и прекурсоров, с помощью которых можно было изготовить еще около 5 кг наркотиков.

Суд признал москвича виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и в покушении на незаконное производство и сбыт. Дело в отношении его соучастника рассматривается отдельно. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова