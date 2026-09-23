ПСБ оценил эффект от переезда в Ярославскую область в 140 млрд рублей

Председатель ПСБ Петр Фрадков на совещании с членами правительства сообщил о реализации проекта частичного переезда банка в Ярославскую область, сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ПСБ. По словам господина Фрадкова, к концу 2030 года в регион планируется физически перевести 5 тыс. сотрудников. С учетом членов семей это более 12 тыс. человек, что соответствует примерно 2% населения Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ. Архив 2025 года Фото: Пресс-служба президента РФ. Архив 2025 года

В рамках проекта уже завершена налоговая перерегистрация банка и утверждены стратегия и очередность перевода функций. В 2025 году в регионе дистанционно зарегистрировали 2 тыс. сотрудников ПСБ, что принесло областному бюджету около 2,5 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений. В 2026 году планируется перевести 230 сотрудников, в 2027-м — еще 300.

«Мы разработали методику обеспечения непрерывности функций банка и определили очередность их перевода, чтобы не подвергать риску деятельность ПСБ», — сообщил господин Фрадков. По его словам, методика может быть использована другими компаниями при аналогичных процессах. Для переезжающих сотрудников предусмотрены жилищная поддержка, льготная ипотека и друие виды компенсаций.

Господин Фрадков оценил возможный накопленный экономический эффект для области к 2040 году в 140 млрд руб. Проект также предполагает развитие бизнеса ПСБ в регионе, включая розничное направление и малое предпринимательство. Банк развивает «Карту жителя» совместно с областью и сотрудничает с ярославским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации для подготовки кадров.

Отдельно председатель ПСБ упомянул проекты, связанные с развитием региона: реконструкцию стадиона «Шинник» на 12 тыс. мест, гостиницу в Угличе, медицинский кластер с «Медси» на 28 тыс. пациентов в год, а также школу и детский сад.